Ještě ani neoschl inkoust na nálezu Ústavního soudu (ÚS), a poslanci už se scházejí, aby projednali změnu volebního zákona. Jejich spěch je pochopitelný. Na přijetí jeho nové podoby, která bude odpovídat rozhodnutí ÚS, mají společně se senátory zhruba čtyři měsíce. Nejzazší termín je 3. srpen, kdy se musejí odevzdat kandidátky do sněmovních voleb.

Jakkoli se mnohým nelíbí, že soudci vynesli svůj verdikt v době, kdy už běží kampaň, a změnili pravidla v průběhu hry, snaha o dohodu je velká. Včera se sešla Stálá komise pro Ústavu ČR, v níž zasedají zástupci všech poslaneckých klubů. Aby vyhověli závěrům ÚS, musejí najít řešení, které učiní současný poměrný systém ještě poměrnějším. A to lze třemi způsoby.

1. Jediný obvod

Česká republika se může změnit v jediný volební obvod, takže každý občan dostane listiny kandidujících stran, na nichž bude 200 jmen aspirantů na poslanecká křesla. Regionální prvek by vymizel, byť je nepředstavitelné, že by partajní sekretariáty umístily na přední místa pouze Pražany nebo třeba Jihomoravany.

Tato varianta jde naproti uskupením, která mají viditelného lídra. Například SPD by jistě vydělala na tom, že by za ni byl jedničkou na každém volebním lístku Tomio Okamura (totéž platí o hnutí ANO s Andrejem Babišem).

Není tedy divu, že právě k této možnosti se SPD přiklání. Jako nejvíc vstřícnou ústavnímu nálezu ji ale označuje i Dominik Feri z TOP 09, Jiří Dolejš z KSČM nebo Jan Chvojka z ČSSD. Ačkoliv logisticky je to náročná operace, nebyla by úplně nová. Při volbách do Evropského parlamentu se hlasuje stejně, takže ministerstvo vnitra má s touto formou administrace zkušenosti.

2. Ponechat 14 krajů

Že by varianta jediného obvodu měla šanci na úspěch, je však nepravděpodobné. Na totožné úpravě volebního zákona se musejí shodnout obě parlamentní komory. Přehlasování je vyloučené. Vzhledem k tomu, že signatáři ústavní stížnosti byli většinově senátoři za hnutí STAN, které navíc jako advokát zastupoval europoslanec STAN Stanislav Polčák, budou muset poslanci přihlížet hlavně k jejich názoru.

A hnutí STAN ústy svého předsedy Víta Rakušana dalo najevo, že nejbližší mu je ponechání čtrnácti volebních obvodů, které kopírují krajskou strukturu. S tím souhlasí lidovci i šéf Senátu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Kdyby se šlo touto cestou, změnila by se jen formule přerozdělování hlasů na mandáty, respektive způsob jejich přidělování ve druhém skrutiniu.

3. Zavést osm obvodů

Nejméně příznivců má zavedení osmi volebních obvodů, které by kopírovaly takzvané regiony soudržnosti. V tom případě by se například spojil pro účely voleb Karlovarský a Ústecký kraj. Voliče by to ale mohlo mást.

Uzavírací klauzule

Většina oslovených politiků se také shoduje, že by měla být zachována uzavírací klauzule pro koalice, ale měla by se snížit, například pro dva subjekty na sedm procent, pro tři na devět a pro víc na jedenáct.

To by bránilo slučování mnoha malých stran, které by se účelově spojovaly do koalic, aby společně překročily pětiprocentní hranici. Pokud uzavírací klauzuli zákonodárci v nějaké podobě zachovají, vyjdou tím vstříc předně hnutí ANO, které, jak řekl předseda sněmovny Radek Vondráček, trvá na ponechání většinových prvků. Ty by měly pomoci při vytváření stabilních vlád.