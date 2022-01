Očkování

Zatímco nyní měli nárok na třetí posilující dávku lidé z rizikových skupin a osoby starší 60 let, od 27. prosince se dveře očkovacích center otevírají pro všechny občany starší 30 let, kteří mají minimálně 5 měsíců od dokončeného schéma očkování. Ve druhé polovině ledna by si mohli nechat aplikovat posilující třetí dávku lidé nad 18 let.

Obchody a otevírací doba

Na Štědrý den smí být prodejny o nákupní ploše nad 200 metrů čtverečních otevřené pouze do 12 hodin. Další den pak musejí zůstat uzavřené. Omezení prodejní doby se nevztahuje na prodejny, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních, na čerpací stanice s palivy a mazivy, na lékárny, na prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích a také na prodejny ve zdravotnických zařízeních. Od 26. prosince mohou obchody normálně otevřít.

Obchody a opatření

V obchodech smí být maximálně počet lidí, aby odpovídal poměru jeden zákazník na 10 metrů čtverečních. Nutné jspu rozestupy aspoň 1,5 metru. Všude je nutné mít přístupnou dezinfekci pro zákazníky.

Testování na školách

Žáci základních a středních škol se po návratu do lavic musí připravit na testování. Během prvních dvou týdnů se bude testovat dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a čtvrtek. Od 17. ledna pak již jen jedenkrát týdně v pondělí. I nadále to bude formou antigenních testů. „S ohledem na novou variantu omikron bude nově ověřovací PCR test u podezření na nákazu vždy spojen s diskriminačním testem, kterým se určují varianty koronaviru,“ popisuje změnu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Lyžařské kurzy

Jako vánoční dárek označil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek sjednocení podmínek pro účast na lyžařském kurzu. Nově mohou vyrazit i neočkovaní. Jedinou podmínkou je negativní výsledek PCR ne starší než 72 hodin před odjezdem. Pokud lyžařský kurz bude trvat déle než 8 dnů, musí být žáci otestováni po 5 až 7 dnech znovu. Na základě jmenného seznamu pak bude moci školy zakoupit hromadný skipass.

Restaurace, bary

Po skončení nouzového stavu, tedy od 26. prosince, budou moci mít restaurace, bary a diskotéky znovu otevřeno déle než jen do 22. hodiny. U stolu však bude moci sedět nanejvýše šest hostů s výjimkou situace kdy se jedná o členy jedné domácnosti. Tehdy může být počet lidí i vyšší.

Od 29. prosince do 2. ledna se ale opatření kvůli oslavám příchodu nového roku zpřísní. U jednoho stolu budou smět sedět jen 4 osoby (výjimku mají členové jedné domácnosti). Platí nutnost mít očkování, potvrzení o prodělanéím covidu nebo negativní PCR test ne starší 72 hodin.

Hromadné akce

Na veškeré kulturní a i další akce smí být od 26. prosince přítomno nanejvýše tisíc lidí – pokud se jedná o akci, kdy účastníci sedí u stole. U akcí s volným pohybem lidí je maximální počet stanoven na 100 návštěvníků.

Od 29. prosince až do 2. ledna se opatření i kvůli oslavám příchodu nového roku zpřísní. Večírků, oslav a podobných akcí s volným pohybem bude smět být přítomno nanejvýše 50 účastníků. „Diskuze na toto téma byla komplikovaná. Avšak kdybychom nestanovili omezení, byly by počty velmi vysoké. Vycházeli jsme z opatření v jednotlivých zemí,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.