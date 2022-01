"Nebyl to dobrý rok. Celosvětová bezpečnostní situace se zhoršila po kapitulaci NATO v Afghanistánu, vzhledem k níž zemi znovu ovládlo teroristické hnutí Tálibán. Tento afghánský Mnichov zřejmě povede k zesílení migračních toků z Afghanistánu a především ke zvýšenému riziku nových teroristických útoků, a to i v Evropě, podobných útoku na newyorská Dvojčata, které organizoval právě Tálibán," zahájil své deváté vánoční poselství prezident Miloš Zeman.

Zeman o své diagnóze: Trpěl jsem jen nechutenstvím, Pafko o mém zdraví nic neví

Za druhé nebezpečí, a to zejména pro Evropu, následně Zeman označil takzvaný Zelený úděl. "Z původně seriózní vědy zvané ekologie se stalo náboženství - a jako každé náboženství i toto má své proroky, například v podobě post-pubertální dívčiny," zdůraznil.

Přečtěte si přepis vánočního poselství českého prezidenta Miloše Zemana

Zelenou dohodu pro Evropu pak Zeman spojil s nárůstem cen elektrické energie a zemního plynu, které podle něj zřejmě mají dál stoupat. "Máme-li tento nárůst alespoň zmírnit, musíme se vyvázat z takzvaného Zeleného údělu pro Evropu, který je podle mého názoru hlavní příčinou nárůstu cen energií," apelovala hlava českého státu.

Očkování jako jediná cesta

Za třetí nebezpečí Zeman označil pandemii onemocnění covid-19, přičemž se zároveň vyslovil pro povinné očkování. "Ti, kdo vyjadřují názor, že svoboda je očkováním ohrožena, by zřejmě v případě, kdyby se sebevrah chystal vyskočit z okna, tohoto sebevraha nezadrželi, protože by respektovali jeho svobodu volby, a tím i jeho smrt," nechal se slyšet prezident.

Vzápětí přiznal, že původně nepovažoval povinné očkování za nutné, s nástupem dalších vln pandemie však svůj názor změnil: "Chtěl bych vás tedy vyzvat k souhlasu s povinným očkováním. Je lepší radikální zásah, který tuto situaci vyřeší jednou provždy."

Zeman: Lipavský je slabý kus ve stádě. Fiala slíbil, že bude jednat dle programu

Zeman se vrátil i k podzimním volbám do Poslanecké sněmovny, které označil za nejvýznamnější událost uplynulého roku v České republice. Při té přiležitosti ocenil korektní předvolební kampaň i činnost vlády minulé.

"Vláda by měla dostat sto dnů hájení a měli bychom si přát, aby to byla vláda odborníků. Poukazoval jsem na to, že ne všichni členové vlády mají potřebnou odbornost, a bylo mi odpovězeno, že je důležité, aby byli především politiky. Ano, ale i politik může být současně odborníkem a nemusí to být jen stranický funkcionář, který o rezortu nic neví," uvedl.

Tři úkoly pro novou vládu

Podle něj má před sebou vláda tři základní úkoly: musí potlačit pandemii, vyrovnat se s energetickou krizí a stabilizovat státní rozpočet. "Tomu by pomohlo zrušení všech daňových výjimek," zopakoval svůj názor Zeman s tím, že toto řešení by přineslo 380 miliard korun. "Měli bychom vyrovnaný rozpočet a nezadlužovali bychom budoucí generace," konstatoval.

"Na závěr bych nás všechny chtěl vyzvat k odvaze. A odvaha není laciná. Je daleko pohodlnější nedělat nic, nebo dělat jenom matoucí kosmetické úpravy. Zatímco radikální zásahy ponecháme stranou, abychom nikoho nerozčílili," uzavřel prezident své poselství.