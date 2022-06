Opoziční poslanci neuspěli například s návrhy, aby příspěvek byl na nezaopatřené děti do 26 let, tedy i na studenty, nebo aspoň na středoškolské studenty do 21 let. K zamítnutým opozičním úpravám patřilo také zrušení milionové hranice hrubých příjmů rodin. Hnutí ANO pak neprosadilo každoměsíční vyplácení příspěvku do konce roku, nebo půl roku.

Příspěvek bude podle schválené novely pro dítě, které 1. srpna nedovrší 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí. Rodiny, které mají za červen nárok na dětské přídavky, by měly dostat pětitisícovou dávku v srpnu. Ostatním rodičům, kteří budou muset o peníze žádat, by měla podpora dorazit do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání.

Žádat lze i on-line

Nárok na 5000 korun od státu bude mít podle návrhu dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ji mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se bude započítávat nejen výdělek ze zaměstnání a podnikání, ale také z nájmů a rovněž ostatní příjmy. Patří k nim příjem z autorských práv, výživného, z prodeje nemovitostí, cenných papírů i jiných věcí či z převodu firmy.

Živnostníkům s paušálem se má započítat jako příjem nejméně polovina celostátní průměrné mzdy.

Na podání žádosti budou mít rodiče rok. Žádat budou moci elektronicky přes on-line aplikaci, osobně v kontaktních místech Czech POINT nebo v pobočkách úřadu práce.