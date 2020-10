Na jakém principu funguje aplikace eRouška?

Účelem aplikace je zaznamenávat, zda jste se setkali s někým nakaženým na dobu delší než čtvrt hodiny a na vzdálenost bližší než dva metry. Takže pokud jste jenom stáli vedle nemocného člověka na křižovatce, nemělo by vás to informovat. Tam je totiž míra nákazy výrazně nižší. Funguje to tak, že telefony s nainstalovanou aplikací a zapnutým bluetoooth zaznamenávají další telefony s aplikací v okolí. V okamžiku, kdy je někdo pozitivně testovaný, dostane od hygieniků kód, který zadá do aplikace. Ta zašle upozornění dalším lidem s aplikací, kteří se s nakaženým v uplynulých dnech setkali.

Mám aplikaci nainstalovanou, ale zaslala mi chybné hlášení o kontaktu ve dni, kdy jsem se s nikým nesetkal. Je to možné?

Ano, i to se může stát, autoři aplikace menší chybovost přiznávají. Ale i tak je třeba být ostražitý. Možná jen načetla dobu kratší než čtvrt hodiny, kdy jste vedle nakaženého stáli v obchodě. Kde si ji mohu stáhnout?

Musíte mít tzv. chytrý telefon, na části seniorských fungovat nebude. Problémy byly i se staršími typy značky iPhone. Stáhnout si ji lze např. na webu eRouska.cz.

