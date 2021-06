"Od 14. června se za jasných pravidel otevřou restaurace i šatny fitness center. Kulturní akce budou mít omezení počtu diváků venku dva tisíce, uvnitř tisíc," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Od začátku července by se pak počet diváků na kulturních akcích zvýšil na 5000 venku a 2000 uvnitř.

"Jde opět o další datum vytažené z klobouku bez jakéhokoliv zdůvodnění," řekl ČTK k termínu možného otevření restaurací předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Pokud by vláda dodržovala své vlastní plány, otevíraly by se podle něj restaurace minimálně o týden dřív. "Místo toho pořad vidíme jen náhodně vybíraná data bez ohledu na epidemiologickou situaci, postup očkování a rozsáhlé testování," uvedl.

O působení ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) ve vládě rozhodne Babiš v úterý. Dokumenty o ministrově majetku, které obdržel v pátek, zatím nestihl prostudovat.

Dlouhodobá strategie, kterou připravila hlavní hygienička Pavla Svrčinová, rovněž předpokládá, že po návratu z dovolených by se lidé museli nechat otestovat na koronavirus. "I při návratu z dovolené se budeme muset nechat testovat. Musíme ochránit naši zemi od nějakých mutací, které by mohly přijít ze zahraničí," zdůraznil premiér. Návrh počítá i s dobrovolným testováním ve firmách.

Otevření amatérských sportovních soutěží

Od konce května by navrhovaný plán povolil otevření amatérských sportovních soutěží, venku by mohlo sportovat 150 lidí a uvnitř 75, uvedl předseda vlády. Bez omezení by mohly být otevřené zoologické a botanické zahrady. S testováním by bylo možné jezdit na školy v přírodě.

Babiš ve videu odmítl zkrácení prázdnin a prodloužení školního roku, není to podle něj dobrý nápad. Podpořil naopak plán ministra školství Roberta Plagy (za ANO) na uvolnění dalších peněz na doučovací kempy.

Premiér se vyjádřil i k probíhajícímu očkování proti koronaviru, které podle jeho slov zrychluje a v současnosti bylo aplikováno již 4 626 709 dávek vakcíny. "Dnes o půlnoci otvíráme skupinu 35–39 let, v noci z úterý na středu 30–34 let a koncem června bychom mohli mít 6,5 milionu spoluobčanů naočkovaných první dávkou," uvedl na sociálních sítích.

Zopakoval také, že od 1. června by se pravděpodobně mohla pro očkování otevřít věková skupina 16 až 29 let. "Doufejme, že to tak vyjde," dodal.

Spolehlivá vakcinace

Česká televize (ČT) dnes upozornila na to, že v novém mimořádném opatření ministerstva se objevila lhůta, během níž stát považuje dokončenou vakcinaci za dostatečně spolehlivou, a to devět měsíců. To se ale asi bude ještě měnit. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová totiž předpokládá, že doba se prodlouží.

"Nemáme další zkušenosti, jak vypadá imunitní stav člověka po prodělání toho očkování před těmi devíti měsíci. Samozřejmě, jak se to bude postupně vyhodnocovat dál, tak dojde ke změně ochranného opatření, a ta lhůta se asi prodlouží," řekla ČT.