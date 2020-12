Diskuse s prezidentem o současné koronavirové epidemii byla podle ministra podnětná. Účastníci jednání se shodli na tom, že je potřeba postupovat systematicky a že uvolňování vládních opatření je možné tehdy, kdy to bude bezpečné.

"Názor pana prezidenta byl takový, že je potřeba postupovat zodpovědně. Nebavili jsme se, jestli je nebo není žádoucí udělat krok ke konkrétnímu datu," řekl Blatný. Jeho předchůdce Prymula doplnil, že se shodli na tom, že rozvolnění by mělo být předvídatelné a vycházet z dat o vývoji epidemie.

Vláda rozhodne na základě údajů

Blatný zopakoval, že vláda v neděli rozhodne na základě údajů, které bude mít k nedělnímu ránu za sedm dní. Skóre v protiepidemickém systému PES se už šest dní drží na stupni tři, současná opatření odpovídají čtvrtému z pěti stupňů pohotovosti.

Zmírnění opatření je možné vždy až po sedmi dnech, kdy se skóre drží v nižší úrovni. Odborníci i politici ale v minulých dnech připomínali, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se očekávalo. Jsou také velké rozdíly mezi regiony.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) také zmínili možnost několikadenního odkladu.

„To rozhodnutí je o tom, že možná to bude nějaký posun pár dní, ale znovu opakuji, já absolutně stojím za ministrem Blatným, má moji absolutní podporu, a jeho stanovisko je pro mě rozhodující,“ řekl pro ČT předseda vlády.

Havlíček zdůraznil, že rozhodovat se musí dle odborných argumentů a analýz. „Nikdo z nás to nechce pustit na dva tři dny a pak to opětovně zavřít, to je lepší si ještě ty dva tři dny počkat a pak to otevřít,“ věří vicepremiér.

Kromě koronavirové epidemie členové poradního sboru mluvili i o budoucích plánech ve zdravotnictví a paliativní a terminální péči. Podle bývalého hejtmana Vysočiny a lékaře Jiřího Běhounka se shodli i na tom, že je třeba udržet chod zdravotnických zařízení tak, aby se dokázala postarat o pacienty, kteří potřebují jinou než covidovou péči.