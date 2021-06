Důchodkyně paní Vlasta z Prahy nikdy nechtěla o zařizování úředních záležitostí přes počítač ani slyšet. Bála se také používat elektronické bankovnictví, i když ji k tomu děti dlouho přemlouvaly. Vše se změnilo právě před rokem. Když začala koronavirová pandemie, přestala jezdit na pobočku své banky kvůli obavě z nákazy. Rychle a bez větších potíží tehdy začala svůj účet spravovat přes internet.

Pandemie donutila některé seniory naučit se pracovat s moderní elektronikou | Foto: Shuttersock

A chodit do banky se jí nechce ani teď, navíc se jí pohodlný on-line přístup zalíbil. Proto nadále hodlá přes počítač platit či posílat peníze na dárky svým vnoučatům. Také jim totiž vděčí za to, že se s jejich pomocí mohla s internetem „skamarádit“. „Některé přítelkyně totiž děti nemají, a samy se s technikou vypořádat nedokážou. Také proto stále chodí do banky,“ řekla Deníku paní Vlasta. Vyplnění dotazníku na sčítání lidu v elektronické podobě před pár dny proto již pro ni bylo naprostou samozřejmostí.