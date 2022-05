Firmám se kvůli vysokým odvodům pojištění nevyplatí přijímat zaměstnance s handicapem jen na pár hodin denně či týdně. To by se mělo změnit. Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá motivovat zaměstnavatele, aby nabídku zkrácených úvazků rozšířili.

Pomoci může zavedení slevy na pojistném, které hradí zaměstnavatel. Ten dnes odvádí 25 procent procent z hrubé mzdy, což je v porovnání s průměrem v nejvyspělejších zemích světa dvojnásobek, a Česko se tak řadí k zemím s nejvyšším zdaněním práce na světě. Nově by si zaměstnavatel mohl při zkráceném úvazku odvod o něco snížit.

Pomohou kvóty? Poměr žen v nejvyšším vedení firem stoupá ostudně pomalu

„Z pojistného by si odečetl pět procent z úhrnu vyměřovacích základů,“ řekla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. „Sleva by se měla týkat například osob starších 60 let a mladších 21 let, rodičů malých dětí, lidí se zdravotním postižením nebo pečujících o osobu blízkou,“ uvedla Davidová. Nyní podle odhadu úředníků na zkrácené úvazky pracuje asi 240 tisíc lidí, přitom do zaměstnání chodí čtyři miliony Čechů. Bližší podrobnosti ale ministerstvo neupřesnilo.

Zkrácený úvazek firmy vítají

Odborníci změnu vítají. „Více možností práce na zkrácený úvazek otevře firmám možnosti přitáhnout a zaměstnat rezervy na trhu práce – lidi, kteří by rádi pracovali, ale třeba z důvodu péče o rodinu nemohou na celý úvazek,“ uvedl Jiří Halbrštát z personální společnosti ManpowerGroup.

O rychlý návrat do práce by přitom měly zájem zejména matky s malými dětmi, často vysokoškolačky. Změnu pravidel pro zaměstnávání na zkrácený úvazek by přivítaly i firmy zaměstnávající lidi se zdravotními potížemi. Kupříkladu sleva na dani za tyto pracovníky je podle nich mizivá. „Částka 18 tisíc korun ročně byla stanovena v roce 2000, její hodnota inflací klesla na směšný zlomek,“ uvedla předsedkyně Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených Vilma Jurenka Baudišová.

Kratší pracovní týden? Některé firmy v Česku ho již testují

Dosavadní přístup státu může podle ní vést k tomu, že postižení lidé o zaměstnání dokonce přijdou. Minimální mzda roste, příspěvek je stále stejný, to může vést ke krachu firem, které se na pomoc takovýchto pracovníků spoléhají. „Takoví lidé už žádnou práci nenajdou,“ obává se Jurenka Baudišová.

O zaměstnávání na zkrácený úvazek přitom mají zájem i běžní zaměstnavatelé. „Zejména u administrativních pozic, které nejsou vázány na směnnost, je tento typ stále častější i v naší společnosti,“ potvrdila Jaroslava Šindelářová z přepravní společnosti Geis CZ.