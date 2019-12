Ingredience: 500 g uzeného vepřového ocásku, 300 g krup, mrkev, petržel, 2 brambory, 2 lžíce sádla, 2 cibule, 2 bobkové listy, 2 kuličky nového koření, 6 kuliček celého pepře

Postup: Do hrnce vložte ocásek a bohatě ho zalijte vodou, přidejte celý pepř, bobkové listy a nové koření. Vaříte do změknutí, pak vývar sceďte. Do vývaru dejte kroupy a uvařte je na skus. Teprve pak přidejte na kostičky nakrájenou mrkev a petržel, celé cibule, dvě brambory nakrájené na kostičky, stejně jako obrané měkké maso a dovařte. Dochuťte solí.

Uzená žebra s barbecue omáčkou

Ingredience: 1 kg uzených vepřových žeber, 2 lžíce tmavého cukru, 2 lžíce medu, 40 ml jablečného octa, 1 lžíce tmavého rumu, 1 lžíce worcesterové omáčky, 2 lžičky čerstvě mletého pepře, 2 lžičky mleté sladké papriky, 2 stroužky česneku, 1 lžička mletého nového koření, 1 lžička soli, 300 ml kečupu, chléb, nakládané okurky

Postup: Čerstvě vyuzená žebra namáčejte v barbecue omáčce a konzumujte s čerstvým chlebem a nakládanými okurkami. Omáčku si vyrobíte takto: do kečupu, nejlépe domácího, prolisujte česnek a smíchejte se vším kořením, solí, cukrem, medem, rumem a octem. Dobře promíchejte.

Pomazánka z uzeného bůčku

Ingredience: 300 g uzeného bůčku, 5 vajec, 2 stroužky česneku, 100 g majonézy, 2 lžíce plnotučné hořčice, sůl

Postup: Uvařte vejce natvrdo a nechte je vychladnout, pak je vyloupejte ze skořápek. Smíchejte hořčici a majonézu, pak přidejte pomletý uzený bůček a nakrájená vejce. Do směsi teď prolisujte česnek a pořádně vše promíchejte. Dochuťte solí. Podávejte s čerstvým chlebem.

Pomazánka z uzené makrely

Ingredience: 750 g uzené makrely, 100 g sýra Ricotta, citron, 2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř

Postup: Z uzené makrely oberte opatrně maso – dejte pozor, aby v něm nezůstaly kůstky. Maso vložte do mixéru a zakapejte citronovou šťávou, přidejte olivový olej, sůl, pepř a sýr. Vymixujte vše dohladka. Podávejte na bílém pečivu.

Pizza s uzeným sýrem

Ingredience: 300 g polohrubé mouky, 1 lžička cukru, špetka soli, 7 g droždí, 6 lžic olivového oleje, 150 g mražené kukuřice, 250 g uzeného sýra, 1 cibule, sůl

Postup: Nejprve zpracujte těsto na pizzu: mouku promíchejte s droždím, cukrem, jednou lžící olivového oleje a 200 ml vlažné vody, lehce osolte. Těsto rukama zpracujte tak, aby bylo vláčné. Pak jej nechte zakryté odpočívat a nakynout na teplejším místě. Zhruba po dvou hodinách těsto rozdělte na čtyři díly a z každého z nich vyválejte v placku, která bude tvořit korpus pizzy. Připravte si plechy a položte na ně pečicí papír, na který přichystáte korpusy. Ty ještě potřete olivovým olejem, posypejte nahrubo nastrouhaným uzeným sýrem, kukuřicí a cibulí nakrájenou na plátky. Uzený sýr ještě řídce nasypejte na horní vrstvu pizzy. Troubu vyhřejte na 180 °C a pečte zhruba půl hodiny.

Rizoto s uzeným sýrem

Ingredience: 500 g rýže arborio, 500 g žampionů, 2 papriky, 1 cibule, 300 g mraženého hrášku, 250 g uzeného sýra, 300 ml vývaru, 2 lžíce másla, sůl, pepř

Postup: Na másle zpěňte cibuli a orestujte na ní žampiony nakrájené na tenké plátky, papriku na kostičky a po chvíli i rýži arborio. Potom podlijte obsah pánve nebo hrnce vlažným zeleninovým nebo masovým vývarem, osolte, opepřete a nechte dusit. Míchejte, aby se rýže nepřichytila. Zhruba po 20 minutách přidejte mražený hrášek, pak už míchejte jen opatrně. Jakmile je rýže na skus, odstavte ji z plamene a přimíchejte najemno nastrouhaný uzený sýr.