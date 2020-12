Do ulic v celé ČR vyjedou vánoční tramvaje i autobusy. A bude na co koukat

Od pátku začnou česká města rozjasňovat vedle statické adventní výzdoby i vánoční vozidla MHD. Do pražských, brněnských či plzeňských ulic vyjedou vánočně vyzdobené tramvaje, jinde to budou trolejbusy nebo autobusy. V řadě měst jde o zánovní tradici, vánočně nasvětlená vozidla vyjíždějí do ulic posledních několik let.

Brněnská vánoční tramvaj. | Foto: Zdopravy.cz/ Dopravní podnik města Brna

„Letošní advent v Brně bude v mnoha směrech odlišný od toho, na který jsme zvyklí. Proto jsem ráda, že tolik oblíbená vánoční tramvaj i letos vyjede a přispěje ke sváteční atmosféře ve městě,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková. Strom ano, ale bez (velkých) trhů. Vánoce v Praze budou kvůli koronaviru jiné Přečíst článek › Vánočně vyzdobená tramvaj T3 bude v provozu od 27. listopadu do 27. prosince. Vždy od 16 do 20 hodin bude kroužit v třicetiminutovém intervalu na trase Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Nové sady – Šilingrovo náměstí – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Malinovského náměstí – Česká. Na lince 4 pak bude jezdit i takzvaná PFková tramvaj s vánočním přáním. V neděli 29. listopadu vyjede vánoční tramvaj i z plzeňské vozovny Slovany. „Myslím, že zvláště v této nelehké době je třeba šířit radost, a věřím, že vánoční tramvaj vykouzlí na tvářích lidí v ulicích nejeden úsměv,“ řekl šéf Plzeňských městských dopravních podniků Roman Zarzycký. Tramvaj zdobí tisíce světýlek Kromě celoplošného polepu, na kterém se letos objevují dominanty plzeňského náměstí, je tramvaj vyzdobena přibližně dvěma tisíci světýlek a také vánočními dekory v interiéru. V neděli bude vánoční tramvaj vozit cestující zdarma na trase Palacké náměstí – Mikulášské náměstí. Orientační časy odjezdu z Palackého náměstí jsou následující: 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25 a 18:55. Od pondělka bude v pracovních dnech nasazena na pravidelné lince 2, o víkendech na lince 4. Jezdit bude do konce prosince. V Pardubicích se budou moci cestující svézt vánočním trolejbusem od této soboty do Tří králů. „Po loňské úspěšné premiéře se dopravní podnik rozhodl v této milé tradici pokračovat,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská. Poselství hvězd. Janžurová, Matásek či Preissová napsali emotivní dopisy lidem Přečíst článek › Slavnostní vyjetí vánoční vozidel z muzejní vozovny ve Střešovicích chystá na první adventní neděli i Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Podnik letos vypraví speciálně nazdobené dvě vánoční tramvaje (Škoda 15T ForCity a T3), vánočně nazdobený „retrobus“ a populární Mazačku. O vánoční náladu se postarají tisíce světýlek, vnitřní vánoční dekorace a vnější polepy s vánoční tematikou. Cestující budou moci potkávat tyto vozy až do 6. ledna, jejich společný nedělní výjezd bude možné sledovat online na facebooku DPP. Další podrobnosti jsou na stránkách dopravce.

Autor: Jan Šindelář