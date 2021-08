"Myslíme, že taková důležitá funkce má být rozhodnuta novou vládou, která získá důvěru občanů a Sněmovny," uvedl Babiš. Na jednání kabinetu podle něj vystoupil pouze vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). "Informoval členy vlády, že jsem to s ním konzultoval, že s postupem souhlasí. Vláda hlasovala, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel," dodal premiér.

Koudelka podle Babiše nebude mít omezený manévrovací prostor, když bude funkcí pověřený. V tom vidí rozdíl oproti nejvyššímu státnímu zástupci, kdy vláda nedávno schválila návrh na jmenování Igora Stříže. Premiér považuje za zvláštní, že u nejvyššího žalobce chtěla opozice se jmenováním nového šéfa počkat na novou vládu, zatímco u civilní kontrarozvědky jí to vadí.

"Kompetence pana Stříže zasáhnout do nějakého případu je kompetence té funkce. U BIS to je služba, která funguje a která přece nemůže záviset na jednom člověku. Tady je kontinuita, není v tom žádný rozdíl v těch kompetencích," poznamenal Babiš.

Premiér odmítl odpovědět na dotaz, zda by v případě, že by se znovu po volbách stal premiérem, Koudelku jmenoval. "Proč bych to říkal? tázal se. "Mám názor, který vám nepotřebuji sdělovat," dodal.

Kritika od prezidenta

Minulý týden po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem Babiš přitom nastínil dvě možnosti řešení situace v čele BIS. Podle jedné z nich by zpravodajskou službu dál vedl Koudelka. Druhá varianta předpokládala, že by Koudelkova nástupce vybral až nový kabinet. V takovém případě by měl BIS v mezidobí vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček. O Koudelkově pověření vést civilní kontrarozvědku do doby jmenování jejího nového šéfa se premiér nezmiňoval. Mluvčí BIS Ladislav Šticha dnešní rozhodnutí vlády na dotaz ČTK ponechal bez komentáře.

Koudelku dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman. V květnu nevyhověl už pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi ohledně Koudelky kritický materiál. Podle zákona o zpravodajských službách jmenuje ředitele BIS vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Babiš dnes řekl, že se Zemanem o svém postupu nehovořil.

Kvůli jmenování ředitele BIS se v Česku rozhořela politická debata. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, podnítila kvůli nynější situaci svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek. Naopak kritické jsou k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a KSČM.

Dnes v souvislosti s informacemi, že chce jmenování nového šéfa BIS Babiš nechat na příští vládě, hovořili zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL či STAN o tom, že premiér má ze Zemana strach.