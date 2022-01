40 let od narození prvního dítěte ze zkumavky

Oceňovaný lékař Ladislav PilkaZdroj: Deník/Attila Racek

První české dítě „ze zkumavky“ se narodilo 4. listopadu 1982 v Brně. Přesněji na I. ženské klinice ve fakultní nemocnici Krajského ústavu národního zdraví. Chlapec vážil 3650 gramů a měřil 51 centimetrů. V současnosti je umělé oplodnění již poměrně běžným postupem, jak může pár založit rodinu, když se mu to nedaří přirozenou cestou. Tehdy to však byl unikát, jak to psal i soudobý tisk.

Československo mělo údajně být prvním socialistickým státem, kde lékaři přivedli na svět dítě ze zkumavky. Lví podíl na úspěchu měl i tým specialistů z brněnské univerzity pracující na metodě asistované reprodukce pod vedením Ladislava Pilky. Rodiče prvního takto zplozeného dítěte si přáli zůstat v anonymitě.