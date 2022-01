Nebyl to dobrý rok, uvedl Zeman. Kritizoval zelenou dohodu i dění v Afghánistánu

Šéfka Sněmovny a vládní TOP 09 Pekarová Adamová ČTK napsala, že se Zeman dopustil celé řady nepřesností. "Například když tvrdil, že součásti Green Dealu je i zákaz vytápění plynem od roku 2030," uvedla. Odstoupení od dohody, které Zeman navrhoval, by podle ní znamenalo rezignaci na řešení dopadů klimatické změny.

Zeman podle Pekarové Adamové nepřekvapil. "Ani letos nepřinášel jeho projev poselství, jako spíše výčet jeho názorů," uvedla. Kabinet se skutečně musí zabývat energetikou, pandemií a rozpočtem, doplnila. "Nicméně řešením skutečně není odstoupit od společného řešení v rámci EU, jejímž aktivním členem chceme být, ani zvýšení daní zrušením výjimek, jakkoli o řadě z nich se uvažovat dá," dodala.

Pan prezident správně zmínil nutnost řešení pandemie, energií a obřího schodku. Bohužel sdělení snížil strašením terorem či šířením dezinfa o zákazu plynu v roce 2030. Digitální a ekologická transformace má být výzvou, ne hrozbou. A prezident má společnost spojovat, ne štěpit. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) December 26, 2021

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) nevnímá Zelenou dohodu jako nebezpečí, ale realitu. "Maximálně se vynasnažím, aby se v budoucnu pro náš průmysl stala především zajímavou příležitostí," uvedl na twitteru. Zeman má podle něj na svůj názor na dohodu právo. "Energetická politika je ale věcí vlády a my uděláme vše pro to, abychom vyjednali takové konečné podmínky dohody, aby byly co nejpřijatelnější pro české občany," doplnil.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) uvedla, že Zelená dohoda je pro ČR výzvou a příležitostí, jak se postupně připravit na klimatické změny. "Rozhodně nepodporuji vyvázání z Green Dealu," sdělila ČTK.

Výborný: Problémy pojmenoval správně

Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný uvedl, že Zeman pojmenoval klíčové problémy správně. "Určitě se shodneme v podpoře očkování nebo jaderné energie. Některé fámy kolem Green Dealu, třeba zákaz topení plynem, je nutno uvést na pravou míru. Nic takového neplatí," napsal na twitteru.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) souhlasí s varováním před Zelenou dohodou. "Opravdu děláme v rámci zeleného náboženství vše, abychom zchudli, poškodili průmysl a ztratili konkurenceschopnost," sdělil Skopeček ČTK. Klimatická politika se musí vrátit od ideologie k racionálnějšímu, odpovědnějšímu přístupu, uvedl. Nesouhlasí ale s tlakem na povinné očkování.

Zeman o své diagnóze: Trpěl jsem jen nechutenstvím, Pafko o mém zdraví nic neví

Šéf SPD Tomio Okamura ocenil, že Zeman stejně jako SPD podporuje odstoupení od Zelené dohody. Je rád, že prezident zdůraznil, že energetika je v kompetenci národních vlád. "Vlády Petra Fialy i Andreje Babiše mají plnou zodpovědnost za zdražování a mohou odstoupit od Zeleného údělu a také ze systému obchodování s emisními povolenkami, který se stal nástrojem spekulantů," míní. Kabinet se podle něj nemůže "vymlouvat na Brusel".

Fiala ocenil, že Zeman zdůraznil nutnost očkování proti covidu-19



Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil, že Zeman zdůraznil nutnost očkování proti covidu-19. Zeman se ve svém tradičním projevu vyslovil pro povinné očkování, nový Fialův kabinet o něm však plošně neuvažuje. Fiala se s hlavou státu shoduje na tom, že nejpalčivějšími problémy ČR jsou vedle covidu-19 rostoucí ceny energií a rozpočtový schodek, napsal premiér ČTK.



Zeman uvedl, že očkování považuje za nejjednodušší cestu, jak potlačit koronavirovou pandemii. Povinná vakcinace je podle něj radikálním zásahem, který by ale mohl situaci vyřešit. Očkování proti covidu-19 má být podle vyhlášky schválené bývalou vládou ANO a ČSSD povinné od března pro lidi nad 60 let a vybrané profese.



Fialova vláda plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování pro lidi nad 60 let, ve svých dosavadních vyjádřeních byli její představitelé proti plošnému povinnému očkování. "Je dobře, že Miloš Zeman ve svém projevu zmínil tři nejpalčivější problémy dneška a zdůraznil nutnost očkování," napsal ČTK Fiala.



Kabinet by měl podle Zemana dostat 100 dnů hájení a soustředit se na boj s pandemií a vysokými cenami energií, ale také na snížení rozpočtového deficitu. "Na řešení koronavirové situace, vysokých cen energií a snížení deficitu můžeme mít různé názory. Shodujeme se ale, že to jsou nejdůležitější úkoly, které před námi stojí," doplnil Fiala.