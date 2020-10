Obří predátor rychle zatočil s počátečním odhadem aukční síně, že by se mohl prodat za šest až osm milionů dolarů (135 až 180 milionů korun), a předvedl obří sílu tyrannosauří přitažlivosti tím, jak překonal dosavadní světový rekord z října 1997. Tehdy tyrannosaura zvaného Sue vydražila aukční síň Sotheby's v Chicagu za 8,4 milionu dolarů (asi 194 milionů Kč).

Při newyorské dražbě bylo sumy devíti milionů dolarů dosaženo za necelé dvě minuty. Klání mezi třemi sběrateli nakonec trvalo skoro čtvrthodinu, než kladívko nakonec odkleplo 27,5 milionu dolarů, k nimž je nutné přičíst poplatky a provize. Dražba byla sice uspořádána v New Yorku, kde se nacházel dražitel, ale nabídky sběratelů přijímaly i pobočky v Hongkongu a v Londýně. Právě dva zájemci, zapojení do dražby z britské metropole, oživili souboj se sběratelem v New Yorku, který překonal i mezníky v podobě 20 a 25 milionů dolarů.

Tyrannosaurus Stan

Stan, jak byl vydražený exemplář pojmenován, býval vysoký čtyři metry a dlouhý 12 metrů. Zaživa podle expertů vážil sedm až osm tun, dožil se dvaceti let, než před přibližně 67 miliony lety zemřel. Od ostatních fosílií tohoto druhu jej odlišují dva srostlé krční obratle, které naznačují, že ohromný ještěr přestál zlomeninu páteře.

"Jeho nejdelší zub je dlouhý 11 palců (bezmála 30 centimetrů). Je to děsivá podívaná," uvedl přírodovědecký expert Christie's James Hyslop.

Vydraženému exempláři se říká Stan na počest amatérského paleontologa Stana Sacrisona, který ho v roce 1987 objevil v americkém státě Jižní Dakota. Sacrison tehdy o nálezu informoval odborníky, ti jej však nesprávně považovali za kosti býložravého triceratopse.

Jejich pozůstatky jsou relativně častým objevem, a tak Sacrisonem nalezené kosti proto nevzbudily mnoho zájmu - dokud je v roce 1992 nepřinesl ukázat do institutu Black Hills v Jižní Dakotě. Tamní výzkumníci rychle pochopili, že mají v rukou unikát. Při objevování 188 kostí z odhadovaného celkového počtu 300 a sestavování kostry strávili celkem 30 tisíc hodin.

Zákon povoluje prodej, pokud se exemplář našel na soukromém pozemku, což je Stanův případ. Ale podle podmínek prodeje nebude mít kupující právo pořizovat trojrozměrné reprodukce Stana, dodala AFP.