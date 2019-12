Rekordman s „kérkami“. Švenger říká: Hledám místo na další

V českém fotbale asi nenajdete více potetovaného hráče. Gólman Švenger, který nyní hájí bránu Viktorie Žižkov, už ani nedokáže spočítat, kolik „kérek“ zdobí jeho tělo. „Je jich hodně a pořád přibývají,“ líčí 33letý rodák z Jablonce.

Na úvod možná největší zajímavost: první rytiny na kůži se u Švengera objevily těsně předtím, než zamířil do Sparty. Bylo mu sedmnáct. „Jednalo se o čínské znaky, ale už jsem si je nechal přemalovat,“ poznamenal.

Usměvavý gólman byl u fanoušků dlouhé roky spojen právě se Spartou.

Znak letenského klubu ale na jeho těle nehledejte. Není tam. Asi i proto, že Švenger vždycky doplatil na konkurenci jednou kryl záda Jaromíru Blažkovi, pak zase Tomáši Vaclíkovi. A on tak putoval po hostováních.

Ježíš i Mickey Mouse

A co tedy u gólmana „frčí“? Těžko říct kvůli víře si třeba nechal vytetovat obrazy Ježíše a Panny Marie a vedle nich najdete dětské postavičky Mickey Mouse a Hello Kitty. Tady je vysvětlení: „Některá tetování mám, protože pro mě něco znamenají, zbylá proto, že se mi prostě líbí. Beru to tak, že když si chci koupit bílé tričko, koupím si bílé tričko. Princip je úplně stejný.“

Během uplynulých let se často setkal s nepochopením. Někteří jej za „kérky“ i zkritizovali. „Jsem zastánce toho názoru, že každý si má udělat to, co chce. Samozřejmě se to někomu nemusí zdát. Na světě je nás spousta. A co člověk, to jiný názor,“ připouští Švenger.

Jeden z jeho vůbec posledních přírůstků našel místo na zádech. „Jde o vytetovaný kříž a nápis stále výš,“ povídá zkušený brankář, který působil i v Příbrami či ve Zlíně.

A dál? Sám neví… „Dříve jsem vyznával pravidlo co půl roku, to nové tetování. Teď už jsem se ale dostal do stadia, kdy nejprve musím najít volné místo,“ směje se Milan Švenger. Na závěr ještě jedno číslo, které vám možná vyrazí dech: u tatéra byl už více než stokrát!