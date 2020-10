Skrytá nahrávka palermského stavitele Giuseppe Piraina vedla k zatčení 20 členů mafie. Vypadá to, že atmosféra v hlavním sicilském městě se mění, proti Cosa Nostře svědčí kromě Piraina i 13 dalších podnikatelů.

Čtvrť Borgo Vecchio v italském Palermu | Foto: Deník / Martin Kratochvíl

Bylo to stále dokola. Musel jsem to udělat. Nejdůležitější bylo, neomdlít hrůzou. Ne každý den, říkáte mafii, aby šla do háje, svěřoval se s přerývaným hlasem italským novinářům.