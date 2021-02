A huge piece of California's Highway 1 was washed out this week by a winter storm https://t.co/YTnnG5qkX7 pic.twitter.com/Qo2g7QAdvC

Člen kalifornské dálniční policejní hlídky John Yerace CNN sdělil, že si všiml propadu vozovky již ve čtvrtek kolem čtvrté odpoledne, když byl právě v dané oblasti. Pak už zůstal na místě, aby až do vystřídání zastavoval motoristy, než se dostanou k nebezpečnému místu.

Snímky fotografů a záběry z televizních kamer i z dronů ukazují obrovskou propast, která přervala tradiční severojižní cestu podél velké části kalifornského tichomořského pobřeží, představující za normálních okolností jedno z lákadel pro turisty.

Pracovníci silniční a dálniční údržby zaregistrovali řinoucí se bahnotoky ve čtvrtek a začali jednat o provizorní opravě s kalifornskou společností Papich Construction v okrese San Luis Obispo. Když ale v pátek za úsvitu dorazili na místo, zjistili již jenom to, že se oba pruhy dálnice propadly.

Check out this amazing drone video of #Hwy1 washout at Rat Creek about 15 miles south of #BigSur. Our crews are on site securing it, assessing damage & starting clean-up/ repairs. Reminder: the road is OPEN from #Carmel thru town of Big Sur. @bigsurkate @BigSurCC @CHP_Coastal pic.twitter.com/rB193DzXhL