Nothing to see here. Just Russian anti-fascist army trains for its anti-fascist parade in their fancy anti-fascist uniforms. pic.twitter.com/GuL1gbml5O — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 30, 2022

„9. květen má za cíl předvést sílu před domácím publikem, zastrašit opozici a oslavit tehdejšího diktátora,“ uvedl pro CNN ředitel programu Rusko-Eurasie James Nixey.

Řada západních představitelů dlouho skloňovala toto datum v souvislosti s tím, že Putin využije symbolického významu dne a oznámí buď vojenský úspěch na Ukrajině, nebo zásadní eskalaci konfliktu. Případně obojí. Nahrává tomu i jeho smysl pro symboliku. Invazi na Ukrajinu totiž například oznámil den po Dni obránců vlasti, který je pro Rusko také velmi zásadní.

Příprava na mobilizaci?

Podle vedoucího analytika pro Rusko z Mezinárodní krizové skupiny, Olega Ignatova, má Putin na stole mnoho možností. „Vyhlášení války by byl ten nejtěžší scénář,“ řekl. Další alternativou je pro ruského prezidenta uzákonění mobilizačního zákona, který může následně použít k zahájení všeobecné nebo částečné vojenské mobilizace. To by vládě umožnilo nejen shromáždit vojáky, ale také uvést ekonomiku země do válečného stavu.

Podle Nixeyho ztratily ruské síly od počátku války nejméně patnáct tisíc vojáků, a pokud má Moskva na Ukrajině dosáhnout svých vytyčených cílů, bude zapotřebí posil. „Mobilizace by v praxi mohla znamenat prodloužení branné povinnosti pro vojáky, kteří jsou v současnosti v ozbrojených silách, povolání záložníků nebo přivedení mužů v bojovém věku, kteří prošli vojenským výcvikem,“ řekl Ignatov z Mezinárodní krizové skupiny.

Pro Putinovu vládu to však podle něj představuje velké riziko. „Změnilo by to celý kremelský narativ,“ řekl Ignatov. Dodal, že takový krok by Putina donutil přiznat, že invaze na Ukrajinu neprobíhá podle plánu.

„Je to velmi riskantní rozhodnutí,“ podotkl Ignatov. Vysvětlil, že plná mobilizace by také poškodila už tak dost strádající ruskou ekonomiku. Krok by navíc mohl ohrozit Putinovu podporu na domácí půdě, protože řada Rusů sice invazi na Ukrajinu podporuje, ale do boje jít nechtějí. „Pokud by vyhlásili mobilizaci v plném rozsahu, některým lidem by se to nelíbilo," řekl Ignatov.

Ruský prezident podle Ignatova může místo toho přijmout mobilizační zákon, aniž by válku oficiálně vyhlásil nebo by mohl v Rusku zavést stanné právo, pozastavit volby a dále soustředit moc ve svých rukou.

To by zavedlo pravidla, jako je například omezení odchodu mužů v bojovém věku ze země, což by se také mohlo ukázat jako nepopulární.

Co dalšího by se mohlo stát?

Pokud Putin nevyhlásí Ukrajině válku, bude hledat další způsob, jak na Den vítězství učinit zásadní prohlášení. Mezi další možností patří například anexe separatistických oblastí Luhanska a Doněcka na východě Ukrajiny, zvýšení tlaku na jihoukrajinskou Oděsu nebo vyhlášení plné kontroly nad jižním přístavním městem Mariupol.

Hovoří se také o tom, že Rusko může plánovat vyhlášení a anexi lidové republiky v jihovýchodním Chersonu. „Putin bude hledat jakoukoliv možnost, aby mohl prohlásit, že ruská armáda měla na Ukrajině alespoň nějaká vítězství. Datum bude pravděpodobně chtít využít k upevnění své podpory,“ řekl CNN Ignatov.

The British Ministry of Defense has reportedly seen indications that Russian President Putin is preparing a Statement for May 9th during the Victory Parade in Moscow, which its expected a General Mobilization and a Declaration of War against Ukraine will be declared. pic.twitter.com/jOSvmMkDrw — OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2022

Podle analytiků je však obecně velmi těžké předvídat, co Rusko a jeho prezident udělají. „O všem rozhoduje jeden člověk a pár jeho poradců,“ dodal Ignatov.

I přes tuto nejistotu uvedl v pondělí mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price: „Existují dobré důvody domnívat se, že Rusové udělají vše pro to, aby 9. květen využili k propagandistickým účelům.“

„Jsme svědky toho, že Rusové své propagandistické úsili zdvojnásobili a je téměř jisté, že to udělali proto, aby odvedli pozornost od svých taktických a strategických neúspěchů na Ukrajině,“ řekl mluvčí amerického ministerstva na tiskové konferenci.

Oslavy Dne vítězství v Rusku a postsovětských republikách



Každoročně se 9. května v Rusku konají vojenské přehlídky ve většině velkých měst a hlavní vojenská přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě. Závěrem oslav bývá velký slavnostní ohňostroj na hlavním náměstí každého města – regionálního centra. Poslední dobou také probíhá akce „Nesmrtelný pluk“, během které jdou účastníci kolonou a nesou transparenty s fotografiemi svých blízkých, kteří se zúčastnili Velké vlastenecké války a Druhé světové války. Poprvé byl Nesmrtelný pluk uspořádán roku 2007 v sibiřské Ťumeni a v roce 2015 se již konal v 500 městech, včetně USA, Německa nebo Mongolska.