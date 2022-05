Pro ostrov závislý na turistickém ruchu končí festivalem, který se mohl odehrát zcela naplno bez jakýchkoli omezení, nejen definitivně zdejší velmi mírná zima, ale také naplno začíná turistická sezóna. První po dvou letech covidových uzávěr.

Covid mění návyky. Hosté nechávají rezervace pobytů na poslední chvíli

Dopady pandemie zasáhly ostrov závislý na návštěvnících ještě tvrději než mnoho jiných částí Evropy. „Byly to kvůli pandemii dva opravdu těžké roky. Já sám jsem měl štěstí, stát mi dával sedmdesát procent platu, ale znám mnoho lidí tady na ostrově, kteří přišli o všechny úspory,“ říká čtyřicátník Ronaldo, který pracuje v místní turistické agentuře jako průvodce.

Festival, při němž místní komunity představují své alegorické vozy a vše doplňuje veselá hudba a taneční vystoupení stovek místních žen a dívek v květinových kostýmech, má už téměř půl století dlouhou tradici. „Skoro se nezastavím. Ve všech hotelech je plno lidí,“ říká s radostí jeden místní taxikář.

Konečně plné hotely

Mezi turisty jsou i stovky Čechů. Některé české cestovní kanceláře Madeiru totiž znovu zařadily do své nabídky, jiné, jako například CK Blue style, ji nově daly do nabídky. Pomohlo tomu i to, že z Prahy do Funchalu se dá pohodlně dostat za pár hodin přímými lety několikrát týdně.

Kromě hotelů jsou tu ale i obří výletní lodě. V neděli v hlavním městě Funchal, kde se na nábřeží koná květinový průvod a hlavní část oslav, zakotvily hned tři a z nich vystoupily další tisíce turistů. Není proto divu, že květinovému průvodu a všem účinkujícím tleskaly desítky tisíc lidí a všechna místa na tribunách s dobrým výhledem byla beznadějně obsazena.

I když jsou květinové slavnosti po neděli na rok minulostí, je Madeira v tuto dobu celá rozkvetlá tak, že je celý ostrov vlastně jedním velkým květinovým festivalem.