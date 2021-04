Malta je totiž zemí, kde se očkuje nejvíce v celé Evropské unii. Podle nejnovější statistiky tak alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu dostalo už 54 procent obyvatel tohoto asi šestisettisícového ostrovního státu. Pro srovnání: v Česku to bylo 19,7 procenta, v Německu 21 procent. Ze zemí, které očkují v EU povolenými vakcínami, je na tom nejlépe Estonsko s 25 procenty.

Nejvíce se Maltě přibližuje Maďarsko, kde dostalo alespoň jednu dávku 42 procent lidí. V Maďarsku se však očkuje také Evropskou lékovou agenturou nechválenými čínskými vakcínami a ruskou vakcínou Sputnik V. Maďaři, kterým budapešťská vláda do očkovacích průkazů záměrně nedává údaj, jakou vakcínou byli očkováni, tak zřejmě nebudou mít možnost získat unijní očkovací průkaz, který by je bez testování opravňoval k cestám po EU.

Nadbytek vakcín

Za úspěchem Malty není přitom nic jiného, než to, že si země objednala dostatek vakcín, respektive několikanásobek toho, kolik na proočkování obyvatel potřebovala. Jen AstraZenecy objednala Malta více, než by potřebovala na proočkování všeho obyvatelstva. To ale mohl udělat každý stát EU. Některé země, jako Česko, však šetřily a objednaly méně, než mohly.

„Ano, existují země, které očkují různou rychlostí,“ uvedl pro televizi CNBC maltský vicepremiér a ministr zdravotnictví Chris Fearne. „Jedním z důvodů je, že ne každý z nás využil výhod nákupu vakcín, které byly k dispozici prostřednictvím společného procesu nákupu. Malta využila všech možností, takže máme vakcíny v zásobě. A více dávek, než kolik potřebujeme,“ uvedl ministr.

Konec omezení

Díky tomu, že do léta Malta s jistotou proočkuje včechny obyvatele, budou moci být v sezóně zrušena dosud platná restriktivní opatření pro turisty. „V tuto chvíli pro turisty platí omezení. Jakmile budeme mít dokončeno očkování, budeme je moci zrušit,“ dodal Feame.

Kolik obyvatel státy EU očkovaly

1. Malta 54%



2. Maďarsko 42 %



3. Estonsko 25 %



4. Litva 24 %



Zdroj: Ourworldindata.org