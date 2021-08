Vraždil mladé dívky a psal jim na hroby. Sériový vrah děsil Tyrolsko sedm let

„Když ve svých snech biju ženy, soustředím se na rány do srdce a do hlavy: zabijete je tak snáz, protože zasahujete životně důležité orgány.“ Před 55 lety se v Bolzanu, hlavním městě stejnojmenné jihotyrolské provincie, narodil sériový vrah Marco Bergamo. V 19. letech začal vraždit a během sedmi let připravil o život nejméně pět mladých žen. Jeho první obětí se stala teprve patnáctiletá dívka.

Sériový vrah Marco Bergamo, jemuž přezdívali monstrum z Bolzana | Foto: Wikimedia Commons, Llorenzi, CC BY-SA 4.0