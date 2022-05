Vedení armád Británie a Ukrajiny v hlášení napsala, že ruští vojáci pokračují v ostřelování komplexu. „V pátek se nám podařilo z Azovstalu dostat 50 žen, dětí a starších lidí. V sobotu budeme s evakuacemi pokračovat," napsala na telegramu Vereščuková. Dodala, že Rusko "neustále" porušovalo vyhlášené příměří. „Evakuace proto byly extrémně pomalé," dodala.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu zveřejněném v noci uvedl, že pokud ruští vojáci zabijí lidi uvězněné v Azovstalu, další rozhovory budou nemožné.

USA informovaly, Kyjev pálil. Američané uvedli, jak to bylo s potopením Moskvy

Rusko zůstane v Chersonu navždy, prohlásil dnes tajemník ruské vládnoucí strany Jednotné Rusko Andrej Turčak, jehož citovala agentura Interfax. Cherson a okolní oblast na jihu Ukrajiny ruská vojska dobyla začátkem března. „Chci říci ještě jednou: Rusko je zde navždy. O tom nesmí být pochyb. Žádný návrat do minulosti nebude,“ prohlásil Turčak. Všichni obyvatelé Chersonu mají podle agentury TASS dostat právo na ruské občanství.

Ruská armáda zničila u Charkova část zbraní, které na Ukrajinu dodávají západní země, prohlásilo ruské ministerstvo obrany. O jaké zbraně šlo, konkrétně neřeklo. Podle mluvčího ruské obrany Igora Konašenka byla technika zničena poblíž železniční stanice Bohoduchivu. Zprávu v tuto chvíli nelze ověřit.

Separatisté z moldavského Podněstří oznámili, že se region stal v sobotu terčem útoku. Tvrdí, že podezírají Ukrajinu, že byla jejich původcem. Kyjev to vyloučil, ukrajinský generální štáb se zmínil o riziku provokací v Podněstří.

Podle ukrajinského velení začali Rusové ničit mosty. Chtějí tak zabránit protiútokům, tvrdí Kyjev. Rusové už údajně vyhodili do vzduchu tři mosty pro auta v Charkovské oblasti. Podle generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil okupanti také vypálili raketové a dělostřelecké granáty na Mykolajiv a zaútočili na závod Azovstal v Mariupolu. Informace v tuto chvíli není možné ověřit nezávislými zdroji.

Rusové zahájili raketový útok na Karlivku, město 50 kilometrů východně od Poltavy. Zasáhli městskou infrastrukturu, informoval na Telegramu šéf regionální správy Dmytro Lunin. Úřady aktuálně prověřují, zda jsou v důsledku útoku na místě oběti nebo zranění.

Jeden člověk zahynul a tři byli zraněni při nočním ostřelování v Doněcké oblasti, uvádí list The Kyiv Independent.

Na Oděsu byly v sobotu vypáleny čtyři řízené střely, uvádějí místní úřady. O útoku v blízkosti Oděsy se zmínilo i ruské ministerstvo obrany, podle něj ale cílil na muniční sklady. Podle zpráv svědků na Telegramu obyvatelé města vidí rakety, píše polský deník Gazeta Wyborcza.

⚡️ Explosions can be heard in #Odessa pic.twitter.com/xPMSPi1vOx