Vraky a mrtvá těla. Ukrajinská dálnice M06 je němým svědkem válečných hrůz

Celkově je ale situace v milionové metropoli jihu Ukrajiny přece jen o něco klidnější než v jiných částech země. Ukrajinským vojskům se totiž daří v okolí Chersonu ruského agresora zatlačovat postupně dál směrem ke Krymu a na východ a Rusové, místo toho, aby se pokoušeli proniknout dál na západ k Oděse, se musí bránit a ustupovat.

Video: Výbuch miny v moři nedaleko pláže

Zdroj: Youtube

Zaminované pláže i moře

Při současných teplotách, které se i v Oděse blíží ke třiceti stupňům, se začínají lidé vracet na zdejší pláže, které bývaly v minulých sezonách, především v těch před covidem, plné turistů i místních. Jenže ruská agrese přes úsilí místních úřadů umožnit obyvatelům města co nejnormálnější život komplikuje i tuto letní radovánku. Oděsa totiž zůstává stále jedním z cílů ruské agrese a z obav před možnou ruskou invazí z moře jsou vody kolem oděského přístavu i pláží zaminované. A to přestože díky úspěšnému potopení 13 ruských válečných lodí ukrajinskou armádou, a to včetně ruského vlajkového křižníku, je vylodění méně pravděpodobné, než bylo ještě před měsícem.

Úřady, policie a armáda ale přesto část pláží zpřístupnily a nebezpečné úseky ohradily bezpečnostními páskami a cedulemi se zákazem vstupu. Jak ale uvedl internetový deník Ukrajinská pravda, místní často zákazy porušují.

Před několika dny se to stalo osudným na pláži Gribovka u Oděsy. Rodina ignorovala zákaz vstupu, který byl na pláži vyznačen, a šla se koupat. Zatímco matka s dětmi vybalovaly deku a další věci, šel muž vyzkoušet, jaká je voda. Ve chvíli, kdy se dostal do větší hloubky, vybuchla pod ním mina, která ho na místě zabila.

Policie předává povolávací rozkazy na pláži

Jak varovali místní oděské úřady, mořské pobřeží a pláže zůstávají dál zaminovány kvůli nebezpečí ruské invaze z moře. Vedle ukrajinských min navíc i na pobřeží u Oděsy přináší mořské proudy miny, kterými pobřežní vody zaminovali Rusové, aby naopak zabránili výjezdu ukrajinských vojenských i obchodních lodí z oděského přístavu. Tímto způsobem Moskva také brání exportu ukrajinského obilí do zemí severu Afriky a destabilizuje tak nedostatkem potravin situaci v zemích Maghrebu.

Násilí, výslechy, svlékání. Ukrajinci popsali realitu ruských filtračních táborů

Vedle min ale číhá především na mladé muže na plážích u Oděsy ještě jedno „nebezpečí“. Hlídkující policisté totiž přímo na plážích mladíky legitimují a předávají jim povolávací rozkazy do armády. Na Ukrajině už od počátku války platí branná povinnost pro muže od 18 do 60 let, kteří mají až na výjimky zákaz opouštět zemi.

Přestože se podařilo Ukrajině do současnosti mobilizovat do armády na 600 tisíc mužů, menší části populace se ve válečné situaci daří vojenské službě a přebírání povolávacích rozkazů vyhýbat. Přispívá k tomu i chaos, kdy několik milionů Ukrajinců se z válkou ohrožených oblastí přemístilo do klidnějších částí země, právě včetně Oděsy.