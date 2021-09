Stávka, která je druhá v tomto měsíci, ochromila dopravu i ve velkých městech, jež využívají k hromadné dopravě i železnici.

V Berlíně od rána nejezdí okružní linky městské železnice S-Bahn, zcela zrušeny byly také části dalších linek, které metropoli spojují s jejími okrajovými částmi. V centru metropole se nicméně podařilo zachovat provoz ve dvacetiminutových intervalech. Pro jízdu na periferie je ale v mnoha případech potřebný přestup, což cestu výrazně prodlužuje.

Dráhy rovněž doporučují využívat místo S-Bahn další prostředky hromadné dopravy, jako jsou tramvaje, metro a autobusy. V některých regionech DB samy organizují náhradní autobusovou dopravu.

V dálkové dopravě jezdí vlaky s rozsáhlými omezeními. Dráhy uvedly, že chtějí mezi největšími městy a průmyslovými oblastmi vypravovat spoje každé dvě hodiny. To se podle mimořádného jízdního řádu daří například na trati mezi Berlínem a Mnichovem. Na spojích mezi Berlínem a Prahou vlaky do české metropole vyjíždějí a končí v Drážďanech, další cesta do německého hlavního města se tak neobejde bez přestupů.

Omezena je i regionální doprava

Omezená je nabídka i v regionální dopravě, kde DB odřekly řadu spojů. Některé linky nejsou obsluhovány vůbec.

Cestování během stávky DB nedoporučují. Všechny jízdenky pro dálkové spoje zakoupené na pondělí až středu mohou lidé bez poplatku vrátit, v regionální dopravě mohou využít jiný spoj. Platnost všech jízdenek je navíc prodloužena do 4. září, cestující si v takovém případě musí termín rezervace bezplatně změnit.

Odborový svaz strojvedoucích (GDL) chce dosáhnout ještě v letošním roce zvýšení mezd o 1,4 procenta a v nadcházejícím roce o dalších 1,8 procenta a požaduje také jednorázový příspěvek 600 eur (zhruba 15.300 Kč) kvůli dopadům pandemie nemoci covid-19. DB nabízejí vyšší mzdy od roku 2022, argumentují přitom hospodářskými dopady pandemie nemoci covid-19.