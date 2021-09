Poslední srpnový den byl již dříve domluven mezi Tálibánem a americkou administrativou. Vzhledem k množství lidí, které je potřeba odvézt z Afghánistánu ale nyní některé státy, zejména Velká Británie, tlačí na amerického prezidenta Joa Bidena, aby se termín prodloužil. Biden se má rozhodnout v příštích hodinách. „Vysoce postavený americký úředník řekl agentuře Reuters, že prezident Biden se o možném prodloužení evakuačního termínu rozhodne do čtyřiadvaceti hodin. Ale zároveň upozornil, že poradci z Bílého domu jsou zastánci jeho dodržení," píše server Sky News.

Tálibán již Američany varoval, že pokud 31. srpna ze země neodejdou poslední spojenecké jednotky, ponesou si následky. „Je to červená linie. Prezident Biden oznámil, že 31. srpna odejdou všechny americké vojenské síly. Pokud chtějí tento čas prodloužit, znamená to, že pokračují v okupaci," uvedl mluvčí Tálibánu Suhajl Šahín.

Podle něj Tálibán na případný požadavek prodloužení termínu nepřistoupí. „Pokud si chtějí USA či Velká Británie vyžádat další čas na evakuaci, odpověď zní ne. Vytvořilo by to mezi námi nedůvěru. Pokud zamýšlí, že budou pokračovat v okupaci, vyvolá to reakci," varoval Šahín.

Británie volá po prodloužení termínu na evakuaci

Jedním z nejhlasitějších zástánců prodloužení termínu pro evakuaci Afghánců i dalších lidí je britský premiér Boris Johnson. Ten na videokonferenci před mimořádným summitem G7 vyzval Bidena, aby v Afghánistánu setrvali vojáci déle. „Premiér Johnson vyzval Bidena a ostatní lídry, aby neopouštěli afghánský lid, v obavě z represí, se kterými by Tálibán mohl začít. Summit G7 je považován za poslední příležitost přesvědčit amerického prezidenta, aby prodloužil čas na evakuaci," píše server Sky News.

Jasné ale je, že pokud prezident Biden rozhodne o odchodu amerických jednotek domluvený poslední srpnový den, zároveň s nimi odejdou i vojáci ostatních zemí. „Naší prioritou je dokončit evakuaci našich občanů a těch Afghánců, kteří pomáhali našim snahám v posledních dvaceti letech. Když se však podíváme více dopředu, je nutné, abychom se jako mezinárodní společenství dohodli na jednotném přístupu a postupovali společně," uvedl pro Sky News britský premiér Johnson.

Jak již dříve uvedla BBC, celkově po odchodu z Afghánistánu touží ještě zhruba 48 tisíc lidí. Britský ministr obrany Ben Wallace uvedl, že se britské síly snaží dostat ven co nejvíce ohrožených. „Velikost výzvy, před kterou stojíme ale znamená, že nedostaneme ze země každého. Musíme některé lidi nemilosrdně upřednostňovat. Chtěli by jsme v zemi zůstat déle, než do 31. srpna, pokud by to bylo možné. Jenže dva rozhodující hlasy mají Spojené státy a Tálibán. Ten nám může nesmírně zkomplikovat život. Takže jde o to, jak budou vyjednávat USA s Tálibánem. Pokud se Američané rozhodnou, že termín nechtějí prodloužit, i my 31. srpna odejdeme," řekl Wallace pro BBC.