Federální agentura pro řešení mimořádných událostí (FEMA) nyní vypočítala míru rizika každého amerického okrsku pro 18 druhů přírodní katastrof, jsou mezi nimi zemětřesení, hurikány, tornáda, povodně a dokonce i tsunami. Los Angeles se z více než 3000 okrsků umístilo jednoznačně na prvním místě v tzv. Národním indexu rizika. Na jeho stanovení se podílelo přes 80 matematiků, výpočty jim zabraly šest let.

Většina hodnocení FEMA má svoji vnitřní a předvídatelnou logiku. Miami je nejvíce rizikové, co se týče hurikánů, úderů bleskem a záplav. Celé Havajské ostrovy jsou problematické ohledně vulkanické činnosti, jejich hlavní město Honolulu pak ještě kvůli tsunami. Dallas je nebezpečný kvůli krupobití, Kalifornie kvůli zemětřesením a kalifornský Riverside County si k tomu přibral devastující požáry.

Neobvyklý jev

Kvůli podmínkám, které v posledních letech v Kalifornii panují, zažívá tento nejbohatší stát USA neobvyklý jev. Emigraci. Jen v posledním roce odešlo ze slunného západního pobřeží přes 650 tisíc lidí, nejčastěji do sousední Arizony. Prý především kvůli tomuto pohybu liberálních Kaliforňanů se z kdysi republikánské bašty stal stát, který loni zvolil Bidena. Ne všichni ale odešli jen k sousedům. Herečka Nicole Kidmanová zamířila do Nashvillu, Julie Robertsová do Nového Mexika a Elon Musk opustil Silicon Valley kvůli texaskému Austinu.

Index rizika v USA



Nejvyšší: Los Angeles, Bronx, Manhattan a Brooklyn v New Yorku, Miami, Filadelfie, Dallas, St. Louis a kalifornský Riverside a San Bernardino.



Nejnižší: Loudoun County, tři předměstí Washington, D.C., předměstí Bostonu, Long Island u New Yorku a předměstí Detroitu a Pittsburghu. Zdroj: FEMA

Jejich důvody jsou úzce spojené s Národním indexem rizika. Podle The Guardian devět z deseti nejhorších požárů bylo v Kalifornii zaznamenáno v posledních 15 letech, v roce 2019 při jednom z nich zemřelo 85 lidí. Pravidelné požáry způsobuje dlouhodobé sucho. Vody je tak málo a je tak drahá, že se lidé zbavují kalifornského symbolu, svých bazénů. Požáry zároveň dále zhoršují již tak mizerné ovzduší. Losangelské smogy jsou celosvětově vyhlášené.

I proto vyjádření FEMA, že kvůli jejich výpočtům by se lidé neměli začít okamžitě stěhovat někam, kde je bezpečněji, zní v tomto pohledu trochu naivně. Problém je, že má tato žádost svoji logiku.

Výpočty FEMA sice z velké části potvrdily to, co Američané již dlouho vědí, zároveň ale ukázaly na některé nové nebezpečné lokality, o kterých dosud neměli ani ponětí. Například na města na východním pobřeží, jako jsou New York a Filadelfie. Východní pobřeží a tyto dvě megalopolis mají mnohem vyšší riziko, co se týče dopadů tornád, než známé tornádové pásmo v Oklahomě a Kansasu.

„Nejedná se o chybu ve výpočtu. Index rizika nehodnotí pouze, jak často katastrofy udeří,“ vysvětlil pro AP Mike Grimm z FEMA. Podle jeho slov se rovněž hodnotí, kolik lidí eventuální katastrofa zasáhne, kolik majetku může zničit, jak zranitelná je lokalita v sociální oblasti a jaký má potenciál pro vyhrabání se z problémů po katastrofě. „Proto mají vysokou míru rizika velká města se spoustou chudých obyvatel na jedné straně a nahromaděným majetkem na straně druhé,“ pokračoval Grimm. Podle FEMA právě americká velkoměsta nejsou na podobné katastrofy vůbec připravena.

Ničivá tornáda

New York, Filadelfie, St. Luis, New Jersey, okrsek Hudson. To je pět prvních míst, kde by podle FEMA, tornáda udělala největší paseku. Tradiční tornádové pásmo v Oklahomě se 120 tornády za posledních 70 let a 36 mrtvými v roce 1999 je na 120. místě. „V New Yorku si lidé neuvědomují riziko a nejsou vůbec připraveni. Proto zde i mnohem menší tornádo může nadělat mnohem větší škody,“ uvedla Susan Cutterová z University of South Carolina, která se na výpočtech pro FEMA podílela.

„Obecně platí, že v Oklahomě je dvakrát větší pravděpodobnost, že se zde vyskytnou tornáda než v New Yorku, ale škody by byly v New Yorku mnohem vyšší, protože v ohrožení je 20krát více lidí a téměř 20krát větší hodnota majetku,“ doplnili představitelé FEMA.

Den po rozhovoru s Cutterovou minulo New York tornádo, za pár dalších dní Národní meteorologická služba vydala statistiku, ze které vyplynulo, že některá města na východním pobřeží loni zažila více tornád než Wichita ve větrném Kansasu.