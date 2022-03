Bučovice si přes celý rok na akcích připomenou události i osobnosti. „Za sedm set let se toho událo opravdu hodně, co si zaslouží připomenout. Tak velké výročí je pro toto vhodnou příležitostí. Nebudeme se ovšem jen ohlížet do minulosti, zaměříme se i na přítomnost a díky některým projektům možná i nahlédneme do budoucnosti,“ komentoval bučovický starosta Jiří Horák.

Speciální bod programu město připravuje na Prvomájové oslavy. „Vrcholem budou městské slavnosti, které se uskuteční od pátku desátého do neděle dvanáctého června a návštěvníky přenesou do roku 1322. Na sobotu bude připravený program před zámkem, prostor se promění ve středověkou vesnici, nebude chybět ani rytířský turnaj. Představena bude kniha srovnávacích fotografií Bučovic,“ popsala mluvčí.

Doplnila, že neděle bude patřit hlavně dětem. „Oslavy se přesunou do lesoparku, kde bude nachystaná rytířská cesta, na jejímž konci účastníky čeká pasování na rytíře. Dále je v plánu řada koncertů, jak ve vnitřních prostorech, tak i pod širým nebem. Do oslav se zapojí také organizace, instituce a spolky působící na území města,“ pokračovala Hašková.

Zapojí se také státní zámek Bučovice a bučovické muzeum, které k příležitosti výročí připravuje výstavu zaměřenou na středověk. „Na výstavě bude k vidění mimo jiné počítačový 3D model hradiska v Bučovicích a originály středověké užitkové keramiky. Návštěvníci se dovědí řadu zajímavostí o historii Bučovic v době čtrnáctého do patnáctého století, navíc si budou moci vyzkoušet repliky středověkých ženských oděvů a mužskou dobovou výzbroj i výstroj. Výstavu doplní interaktivní prvky a doprovodné aktivity pro školy i pro rodiny s dětmi,“ potvrdila pracovnice tamního muzea Petra Mandíková.

Výstava se zaměřením na významné osobnosti Bučovic pak začne v květnu na dnech otevřených dveří radnice. Výročí bude také tématem letošního běhu Bučovická 50 a řady dalších větších i menších akcí, které pokryjí i prázdniny a druhou polovinu roku.

NEJ AKCE BUČOVIC 2022



27. 3. - Koncert Moravského komorního orchestru.



30. 4. - Pálení čarodějnic.



1. 5. - Prvomájové oslavy.



7. 5. - Pojď na pivo! Fest.



14. 5. - XXII. zámecký košt vín.



27.–28. 5. - 700 let Bučovic: Městské slavnosti.



10.–12. 6. - Litava Park.



červenec, srpen - Letní koncerty na náměstí Svobody.



27.–30. 7. - Zámecké filmové léto.



10. 9. - Zámecké kloboukové odpoledne.



17. 9. - Bučovická 50.



9.–15. 10. - XV. festival ochotnických divadel Miroslava Doležala.



23. 10. - Koncert Komorního orchestru Arthura Nikische.



26. 11. - Ozvěny napoleonských válek v Bučovicích.



10. 12. - Adventní koncert Poslán jest od Boha anděl.



17. 12. - Vánoční koncert dechové hudby Šarovec.