Nespokojené obyvatele zastupuje právník Michal Závodský. „Firma stodolu pro až sto padesát osob postavila bez příslušných povolení ze strany stavebního úřadu, o dodatečné povolení si zažádala až následně. Ačkoli ani to ještě nemá vyřízeno a není povoleno ani následné užívání stavby, již zde nechávala konat svatby a různé oslavy. Sousedy pak obtěžuje hluk a světelné znečištění až do časných ranních hodin bezprostředně u jejich rodinných domů,“ přiblížil Závodský.

Zatím poslední akci tady zaznamenal čtyřiadvacátého září. Výsledek řízení zatím jasný není. „Mohu potvrdit, že ho stavební úřad ve zmíněné věci zahájil a že je stále aktuální. Bohužel k němu nyní nemůžu sdělit více informací, protože jde o správní řízení,“ vysvětlila za úřad mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

ENBRA HOLDING vlastní vilu Austerlitz od roku 2005. „Tuto původně zchátralou stavbu z druhé poloviny devatenáctého století, sloužící po mnoho let jako ubytovna a kancelářské prostory lesnímu podniku, jsme postupně kompletně zrekonstruovali. Nádherné historické prostory vily a rozlehlého anglického parku jsou již tradičně poskytovány k pořádání nejrůznějších společenských akcí, zejména rodinných i firemních oslav, svateb a konferencí,“ připomněla ředitelka firmy Jana Vlachová Rasochová.

Zmínila, že následkem epidemie COVID-19 a s ní spojených restrikcí došlo k dočasnému utlumení aktivit v areálu. „Byly však v letošním roce znovu obnoveny. Někteří z vlastníků sousedních nemovitostí, budovaných v posledních letech v přímém sousedství vily, si bohužel v období trvání epidemie na utlumení aktivit v areálu navykli. Dokonce si přivlastnili výhled do parku, který je součástí našeho areálu a činí vše proto, aby park zůstal zakonzervován. Přestupkové řízení je tak pouze eskalací sporů vyvolávaných a vedených ze strany sousedů,“ dodala Rasochová.

Závodský postup společnosti kritizuje. „Neakceptovatelné je už to, že si tak renomovaná firma dovolí postavit něco nelegálně, a navíc tak blízko rodinných domů. Naprosto šílené však je, že umožní nijak nepovolenou stavbu užívat stovkám lidí, kteří možná ani toto netuší,“ popsal advokát.

Jako neproblémovější faktor uvedl, že stodola stojí pár desítek metrů právě od rodinných domů. „Přitom všichni si zde nedávno stavěli své domy právě s tím, že sousedí s klidným parkem, kde se v blízkosti jejich domovů svatby doposud nekonaly. Organizovali je ve vzdálenější vile nebo v její blízkosti, což je pořád daleko od domů, a také v menším rozsahu dle kapacity vily. Takto se svatební veselí se zapojením stodoly znásobilo a přesunulo doslova do cizích domovů,“ prohlásil Závodský, který upozornil i na využití velkého party stanu v blízkosti stodoly.

Sousedé z ulice U Vily si měli stěžovat na hodiny hlasité hudby a veselí svatebčanů, s čímž souvisel i provoz zejména cateringových firem. „Jsme přesvědčeni, že takový záměr v takové blízkosti rodinné zástavby neměl být vůbec povolen a proti dodatečnému povolení stavby jsme již podali odvolání, přesto se u sousedů vesele slaví dál, a to i až do pozdních nočních hodin. Každý, kdo bydlí v blízkosti takto užívaného objektu ví, jak hodně nepříjemné to dokáže být,“ komentoval jeden z místních, který si nepřál uveřejnění jména.

Redakce ho však zná. „Již během loňského podzimu sousedé opakovaně upozorňovali i vyzývali slavkovský stavební úřad, aby okamžitě zjednal nápravu a zasáhl proti nelegální stavební činnosti. Ten však nedokázal stavbu zastavit. Stavebník dostal pokutu od úřadu ve výši padesáti tisíc korun za nepovolenou stavební činnost, což je ale celkem směšná částka vzhledem k majetnosti firmy,“ dodal Závodský.

Odbor správních činností s firmou stále vede další přestupkové řízení pro podezření na porušení nočního klidu. Spory nevyřešily ani schůzky obou stran, jejich uzavření je tak zatím v nedohlednu.