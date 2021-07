S rozvolňováním protiepidemických opatření také pomalu ožívá kultura. Právě i vedení Vyškova čelilo v uplynulém období velké pandemické výzvě. „Vyškované se ale dokázali stmelit, pomáhali si,” oceňuje starosta Vyškova Karel Jurka v rozhovoru pro Vyškovský deník.

Jak zásadně ovlivňuje pandemie hospodaření města? Myslíte si, že máte to nejhorší už za sebou nebo očekáváte závažnější dopady i v budoucnu?

Loňský rok nedopadl tak špatně, jak jsme očekávali. Výpadek byl kompenzovaný jednorázovým nenávratným příspěvkem ze státního rozpočtu v částce šestadvacet milionů korun. U prvních měsíců letošního roku nicméně vnímáme další pokles u sdílených daní, ale dohodli jsme se, že situaci zatím nemá smysl vyhodnocovat. Rozpočet pro letošní rok jsme už připravovali s předpokladem propadu příjmů. Zároveň se výrazně zdražuje. Ceny stavebního materiálu jsou výrazně vyšší než před pandemií. To pochopitelně znamená navýšení nákladů u některých projektů. Stěžejní rovněž bude, zda se na podzim projeví aktuálně diskutované mutace. Můžu slíbit, že i do budoucna budeme hospodařit uvážlivě. Až čas ukáže, jak dlouho se ze současné krizové situace budeme vzpamatovávat.

Uplynulé období plné nejistoty a protiepidemických opatření bylo velkou zkouškou i pro obyvatele města. Dokázali vás Vyškované něčím překvapit?

Jsem přesvědčený, že jsme to zvládli dobře. Našli se u nás solidární lidé, kteří pomáhali druhým. Nemohu samozřejmě jmenovat každou švadlenku, která doma šila roušky, určitě ale vyzdvihnu dva místní podnikatele. Přemýšleli jsme totiž, jak roušky na samém začátku dostat bezkontaktně k lidem. Tehdy vznikl nápad Petra Čáslavy k nezaplacení: rouškomat. Jeho firma u nás instalovala dva, Vyškov byl tehdy prvním městem v republice. Nápad zaujal i v zahraničí. Cena za roušky byla symbolická a celý výtěžek putoval na charitativní účely. Ve velkém pak rozjel šití roušek podnikatel Michal Dědek. Hoteliér dal dohromady tým lidí, který je produkoval v neuvěřitelném množství. Za radnici jsme mu dodávali materiál i techniku. Velmi a nezištně pomáhaly i významné vyškovské firmy. Vyškované a lidé z blízkého okolí se zkrátka dokázali stmelit a pomáhali si. Nikdo sice nevěděl, co přinesou další měsíce, ale ohleduplnost a solidarita mezi lidmi byly cítit.

Vyškovský zoopark řeší ztráty spojené s dlouhodobým uzavřením. Je město připraveno poskytnout mu podporu pro jeho další rozvoj?

Jde o naši příspěvkovou organizaci, podpora je dlouhodobá. Pořizovali nový malotraktor, rekonstruují bistro ve svém areálu, na obě akce jsme jako město přispěli. Musíme a chceme do něj investovat dle možností i do budoucna, pochopitelně jde o významné lákadlo pro turisty.

Jak se vyrovnáváte s organizací větších kulturních akcí na léto i dále? Mnohdy vyžadují dlouhou přípravu v nejistém období.

Snažíme se plánovat kulturní akce tak, jako by žádná pandemie nebyla. Jinak bychom se nikam neposunuli. Akce připravujeme dlouhodobě s tím, že samozřejmě vnímáme riziko dalšího přesunu.

Jsou nějaké větší akce, se kterými napevno počítáte případně i v nějakém upraveném režimu a na které byste pozval návštěvníky?

Pokud to situace dovolí, v září proběhne odložený koncert kapely Kryštof. Skupina je se svými skladbami roky na předních příčkách hitparád a je špičkou české hudební scény. Věřím, že půjde o výjimečný zážitek. Městské kulturní středisko Vyškov ve spolupráci s městem ale v průběhu léta pozve i na kapely Desmod, Mig 21, Hradišťan, na Katarínu Knechtovou, Báru Polákovou či Vojtěcha Dyka a Petra Bendeho. Tradičně počítáme také s promítáním letního kina. Vyškované se mají rozhodně na co těšit.

Který z projektů dokončených v posledním období vám udělal největší radost?

Radost mám z každé i drobnější investice. Musím ale zmínit rekonstrukci venkovního bazénu. Plavce na první pohled zaujme nová nerezová vana a množství lákavých atrakcí, dominantní je rovněž žlutá skluzavka. Značnou část rozpočtu spolkly i nové technologie. Radost mám rovněž ze zachování padesátimetrových plaveckých drah, spousta měst totiž v případě aquaparků cílí jen na atrakce.

Můžete přiblížit nejvýznamnější investici, která město čeká letos?

Jde o rekonstrukci Nádražní ulice. Je to nástupní ulice, která spojuje vlakové nádraží s centrem. Její povrch je roky nevyhovující. Problém je také s nedostatkem parkovacích stání a jejich kvalitou. Myslíme i na opravu chodníků, na výměnu veřejného osvětlení, na zeleň. Investice navíc počítá se smíšenou třímetrovou stezkou pro chodce a cyklisty, která propojí centrum Vyškova s vlakovým nádražím. Do zimy to každopádně nestihneme, práce skončí na jaře příštího roku.

Už roky je opuštěný areál uzavřeného vyškovského pivovaru. Zapojujete se i nadále do jednání o jeho budoucnosti? Máte v úmyslu usilovat o jeho vlastnictví?

Chceme se vyvarovat osudu obdobných areálů, které skončily neslavně. Příkladem může být Posádkový dům armády. Pivovar patří k neodmyslitelným symbolům města, u jednání o dalším osudu areálu rozhodně chceme být. Zdůrazňuji ale trvání vleklého soudního sporu mezi státem a soukromým provozovatelem. Dokud tak není o jeho dalším osudu rozhodnuto, jsou debaty o budoucnosti pivovaru bezpředmětné, protože s ním stát nemůže nijak manipulovat. Ministr zemědělství Miroslav Toman nám nicméně na jednání v Praze potvrdil, že pokud doložíme veřejný zájem, má Vyškov možnost areál přednostně získat. Uděláme pro to maximum, jde o strategické území.

Máte nějakou představu o jeho budoucím využití?

Upřednostnil bych městský pivovar v součinnosti s někým, kdo pivo umí vařit. Můžu prozradit, že zájemce máme. Nebylo by to už ale původní Vyškovské pivo s tradicí a značkou, ale něco nového. I produkce by byla rozhodně nižší. Další využití rozsáhlého areálu je navíc spojené s našimi plány na obnovu zámku.

Jak jste spokojený s obytnou výstavbou ve Vyškově?

Co se týče bytové výstavby a soukromých investorů, jsem velice spokojený. Aktuálně se u nás staví okolo sedmi set bytů, což je na město velikosti Vyškova skutečně hodně. Jakmile dojde k roky plánované modernizaci vlakové trati, cesta do Brna se výrazně zkrátí a s trochou nadsázky se staneme jeho okrajovou částí. Pochopitelně s tím ovšem souvisí kvalitní infrastruktura či kapacity ve školách nebo školkách. Na to musíme být nachystaní.

Ve kterých lokalitách jsou přípravy zatím nejdále?

Bezmála 150 bytů o různých dispozicích vzniká na Letním poli. Povedený projekt se chystá rovněž v areálu bývalé prádelny Chrištof. Jde ale i o menší záměry v řádu desítek bytových jednotek. Co se městského bytového fondu týče, máme asi 450 jednotek. Pozemky pro městské byty vytipováváme. Aktuálně jsme na zasedání zastupitelstva diskutovali materiál týkající se rozvoje a dostupnosti bydlení ve městě. Cítíme potřebnost výstavby dostupného bydlení pro starší spoluobčany či mladé rodiny. Za důležitou v této oblasti ale považujeme podporu ze strany státu.

Řešíte v souvislosti s výstavbou parkovací místa? Zvažujete třeba řešení v podobě parkovacích domů?

Určitě, parkování je a bude obrovské téma. Jeden z domů může vzniknout právě na Sídlišti Osvobození, další lokalitou je Dukelská ulice v blízkosti aquaparku. Hledáme inspiraci v jiných městech. V investici se nebráníme spolupráci s podnikateli. Problematické je rovněž parkování u nemocnice. Tam nicméně máme projekt na rozšíření parkovacích kapacit.

Můžete jmenovat jeden zásadní problém pro Vyškov, který řešíte v dlouhodobější perspektivě?

Těch problémů je samozřejmě více, začnu ale narůstající dopravou, jejíž řešení je během na dlouhou trať. Prioritou v dlouhodobém horizontu je obchvat města, bavíme se ovšem o řádu dekád. Souvisí s tím i nedostatek parkovacích míst. Chceme se proto specializovat právě na zmiňované lehké konstrukce parkovacích domů. Město Vyškov si zároveň zaslouží kulturní zařízení s kapacitně dostačujícími prostorami. Multifunkční objekt, který nazýváme Novou scénou, vznikne u stávajícího Besedního domu. Ten nakonec s rekonstrukcí dostane přednost.

V létě si Vyškované vyzkouší službu sdílených koloběžek. Jak hodnotíte její přínos a sledujete pozitivní i negativní zkušenosti, které s tím mají další města?

Otevíráme se alternativní dopravě, věřím, že se služba osvědčí. Především mladí lidé novinku vítají. Co se týče třeba obav z pohybu elektrokoloběžek mezi pěšími, tak upozorňuji, že na chodnících nemají co dělat. Pravidla pro jejich provoz řeší memorandum mezi městem a provozovatelem. Jde o komerční aktivitu. Bude záležet na tom, zda se mu provoz služby vyplatí a jaký bude o ni mezi lidmi zájem.

Je město dostatečně zajištěné z hlediska sportu a volnočasových aktivit? Plánujete v tomto ohledu nějaké novinky?

Vždy je co zlepšovat. Nicméně podpora sportu byla ve Vyškově vždy vysoká. V posledních letech hovoříme o zimním stadionu či skateparku, který je součástí multifunkčního sportoviště ve Smetanových sadech. Stavíme nová hřiště, několik sportovišť se nedávno dočkalo obnovy povrchu. Aktuálně jsme otevírali multifunkčního hřiště v areálu Základní školy Tyršova, kde šlo o vyvrcholení dlouholeté snahy. Připravujeme rekonstrukci sousedního sokolského hřiště, které dozná zásadních změn. V areálu vznikne víceúčelové hřiště i atletický ovál o třech běžeckých drahách. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a zažádali jsme o dotaci. Hřiště poslouží žákům školy, sokolům i veřejnosti.

Jak se vám pracuje se zastupitelstvem v jeho současném složení?

Spolupracuje se nám dobře. Pochopitelně u některých bodů probíhá vášnivá diskuze, ale to je v pořádku. Pro nedávné nosné materiály týkající se právě rekonstrukce Besedního domu nebo obnovy zámku nakonec ruku zvedli všichni přítomní zastupitelé. Jsem za to moc vděčný.