Akvapark funguje, o víkendu ale hrozí fronty a čekání. Kvůli omezení 99 plavců

Podobně jako každý den se lidé i ve středu přicházeli bavit do akvaparku ve Vyškově. Neodradila je ani opatření spojená s koronavirem. „Měla jsem strach, že bazény zcela zavřou. Nebojím se navštěvovat podobná místa, to by musel být člověk celý den zavřený doma,“ komentovala třeba Eliška Dvořáková.

Navzdory obavám z koronaviru mají lidé o návštěvu akvaparku stále zájem. Provozovatelé pouze omezili kapacitu na devětadevadesát návštěvníků. | Foto: Deník / Jakub Dostál

Více než devětadevadesát lidí se sem však ve stejnou chvíli už nedostane. Hlídá to docházkový a pokladní systém. „Po dosažení této kapacity totiž další vstup není možné ani prodat. Zájemce tak musí počkat a systém ho pustí teprve, když se uvolní místo,“ uvedl ředitel Správy majetku města Vyškov Jaroslav Hastík. 3 případy koronaviru v kraji: důchodkyni nakazila dcera, která byla v Itálii Přečíst článek › Kritici však rozhodnutí vyčítají údajnou polovičatost. „Počet nakažených v Česku začíná raketově růst a to bude s největší pravděpodobností v následujících dnech dále pokračovat. Tahle salámová metoda je podle mě k ničemu. Čím dřív se to uzavře, tím lépe, protože se to dříve či později stejně stane,“ hodnotil opoziční zastupitel Libor Bláha. Podle místostarosty Vyškova Romana Celého však řešení odpovídá situaci. „Chceme sice snížit riziko nákazy, ale nechceme kvůli tomu zastavit život ve Vyškově. Otevřená zůstávají přece také obchodní centra, což jako město ani ovlivnit nemůžeme,“ sdělil Celý. Morava stopla fotbal. MSFL a divize jsou přerušené do konce března Přečíst článek › Nařízení vlády zakazující akce s více než stovkou účastníku se přitom na bazény podle Hastíka ani nevztahuje. „Po konzultacích s Krajskou hygienickou správou jsme k tomu ale přistoupili. Je to prevence,“ doplnil. Sám přitom potvrdil, že provoz zatím plyne podobně jako dříve. „Zrušeny byly plavecké školy a tréninky místního plaveckého týmu. S ohledem na to neočekávám, že by byly ve všední dny nějaké problémy s kapacitou,“ uvažoval Hastík. Ven z karantény? Král koblihových lidí to nedovolí. Lidé si utahují z koronaviru Přečíst článek › Jiná může být situace o víkendech. „Je ale možné, že nás čeká s ohledem na současnou mediální kampaň přirozený pokles zájmu,“ dodal k tomu Celý.

