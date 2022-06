Vyrazil na Praděd, Sněžku, Lysou Horu, Smrk, Radegast, ale i na slovenský Chopok nebo Ďumbier. „Mám za sebou také profesionální přípravu u osobní trenérky Kateřiny Suchomelové. Navrhla mi individuální posilovací program, na který pak navíc dohlížela,“ říká Richardson.

PAUL RICHARDSON

Rodák z Anglie.

Svou manželku poznal ve Vyškově, při službě v britské armádě.

Oženili se spolu a zůstali ve městě.

Chystá výstup na Kilimandžáro.



KILIMANDŽÁRO

Horský masiv v Tanzanii.

Vrchol: 5895 m n. m.

Nejvyšší hora Afriky.

Součást národního parku.

S lezením má už bohaté zkušenosti. „V minulosti jsem lezl na hory Munro ve Spojeném království a také na Kota Kinabalu, což je nejvyšší hora jihovýchodní Asie,“ vzpomíná Richardson. Zmiňuje, že při své výpravě má projít celkem pět různých mikroklimat za šest dnů. „Od vlhkých deštných pralesů na úpatí hor, kde bude teplota sedmadvacet stupňů, až po vrchol, kde může být až mínus dvacet. Akutní horská nemoc způsobená nadmořskou výškou je pak největším nepřítelem každého horolezce,“ popisuje možná rizika.

Vrchol Kilimandžára je ve výšce 5 895 metrů, žádný trénink ale neprokáže, jestli zdraví horolezce takto extrémní nadmořská výška ovlivňuje. „Budeme stoupat vysoko a každou noc tábořit nízko, abychom zajistili, že se naše těla aklimatizují. Nedávno jsem si přivodil menší zranění, ale můj úžasný fyzioterapeut je extrémně profesionální. Zajistil, abych byl na výstup připravený,“ chválí Richardson.

Lezení pro charitu

Svou výzvu spojil s charitativním projektem, aby jí dal hlubší smysl. Nástrahy jako počasí, cizí prostředí nebo únavu překoná také kvůli získání peněz pro místní charitu. „S touto úžasnou organizací a jejím týmem jsem navázal nové přátelství,“ prozrazuje horolezec, který do sídla v místní části Dědice vyrazil před odjezdem osobně.

Jeho přípravu sledují zájemci na instagramu climbing4charita, zatímco penězi přispívají na webu „Go Get Fouding“ pod heslem „Climbing to the top of the world“. „Charita Vyškov poskytuje mimo jiné sociální služby, a dálkovou péči dospělým i dětem s rakovinou na Vyškovsku,“ připomíná.

Do budoucna má dle svých slov ještě další sny. Jedním z nich je zdolání hory Kazbek v Gruzii, vrchol vyhaslé sopky se tyčí do výšky 5 047 metrů nad mořem. Chce také projít slavnou stezku Cesta Českem, která měří více než tisíc kilometrů.

Do Vyškova se Paul Richardson dostal, když ve městě pracoval u britské vojenské jednotky. „Svou ženu jsem poznal v roce 2006, později jsme se vzali a od té doby ve Vyškově bydlím. Našel jsem si tady spoustu přátel ze všech oblastí života a jsem velmi hrdý, že mohu toto město nazývat svým domovem,“ chválí si život v jihomoravském regionu.

Při vyprávění srovnává život v Česku a jeho rodné Velké Británii. „Vždy jsem považoval zdejší lidi za velmi vřelé, přátelské a přívětivé. Češi jsou nesmírně hrdí na svou bohatou historii a kulturu, což je něco, na co se dnes ve Spojeném království zapomnělo,“ dodává nadšený horolezec.