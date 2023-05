/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tradiční výstavu anglických ohařů nepořádá moravskoslezský klub jako tradičně v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. Letos se klubová výstava stěhuje do Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku. Ušlechtilá lovecká plemena se utkají o tituly krásy v tamní zámecké zahradě již tuto sobotu 6. května. Zahraniční rozhodčí vyberou toho nejkrásnějšího z více než sto třiceti psů.

Tradičně pořádal Moravskoslezský klub anglických ohařů klubovou výstavu v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. Letos se výstava přesouvá do Jaroměřic. Foto: poskytl MSKAO

Šestadvacátý ročník tradiční klubové výstavy Moravskoslezského klubu anglických ohařů se letos přestěhoval ze zámecké zahrady ve Slavkově u Brna do Jaroměřic nad Rokytnou. Důvod vysvětlil jednatel klubu Zdeněk Hejzlar. „Správa slavkovského zámku nám letos již nemohla potvrdit pronájem prostoru pro pořádání výstavy, protože přijali rozhodnutí o přísném zákazu vstupu psů do zámeckého parku. Jsme velmi rádi, že tradice se může přenést ze Slavkova do Jaroměřic nad Rokytnou, kde nám správa zámku umožnila letošní výstavu uspořádat,“ uvedl Hejzlar.

Angličtí ohaři svůj půvab předvedou na louce přímo naproti zámku. Na místě s krásným výhledem se konají například koncerty spojené s mezinárodním hudebním festivalem Petra Dvorského. “Prostředí v Jaroměřicích je krásné a věříme, že účastníci a návštěvníci výstavy budou nadšeni,“ komentoval jednatel klubu.

Ve výstavních kruzích se v Jaroměřicích letos utká o tituly více než 130 anglických ohařů. „Máme přihlášených celkem 132 psů, z toho dvaadvacet anglických setrů, pětadvacet gordonsetrů, třiapadesát irských setrů, deset irských červenobílých setrů a třiadvacet pointerů,“ vyčíslil Hejzlar. I letos jsou majitelé přihlášených psů z velké většiny z České republiky. „Do soutěže se ale přihlásili i zahraniční majitelé, a to ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska a z Belgie,“ dodal Zdeněk Hejzlar.

Anglické ohaře letos posoudí dvojice zahraničních rozhodčích, Jos De Cuyper z Belgie a Duško Šormaz ze Srbska. „Srbský rozhodčí je majitelům ohařů dobře známý nejen jako exteriérový rozhodčí, ale i jako uznávaný rozhodčí na fieldtrialových soutěžích,“ představil Hejzlar. Belgický rozhodčí například v loňském roce posuzoval anglické setry a irské červenobílé setry na Světové výstavě psů v Madridu. „Funkce hlavního rozhodčího a jarního svodu se ujme česká rozhodčí Alena Brůžková,“ doplnil jednatel klubu.

Výstava každoročně začínala slavnostním nástupem před slavkovským zámkem. O tuhle podívanou nepřijdou příchozí ani v Jaroměřicích. „Plánujeme dodržet tradici a výstava bude v devět hodin dopoledne zahájena slavnostním průvodem zúčastněných psů za zvuku loveckých fanfár. Přibližně za půl hodiny začne posuzování psů ve dvou výstavních kruzích. Zhruba ve čtrnáct hodin předpokládáme zahájení závěrečných soutěží,“ pozval Hejzlar na divácky nejzajímavější část výstavy.

Návštěvníci se mohou těšit i na soutěž nejmladších vystavovatelů od tří do patnácti let v soutěži Dítě a ohař. Rozhodčí také vyberou například nejlepší štěně a dorostence výstavy, nejlepšího pracovního psa, nejlepšího veterána, nejlepší pár psů či nejlepší chovatelskou skupinu. „Na úplný závěr se dočkáme volby celkového vítěze klubové výstavy, který se bude pyšnit titulem Best in Show,“ nalákal ještě jednatel moravskoslezského klubu.