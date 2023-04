Dana Kvapilová 52 let, vedoucí centra volného času, Velké Němčice

Vůbec nemám přehled které obchody jsou během svátků otevřené a které ne. Pokud během svátků nic nepotřebuji, beru to, jak to bylo za mých mladých let, tedy vše zavřeno. Pokud náhodou něco potřebuji, zjišťuji otevírací dobu přes internetový vyhledávač.

Systém různého zavírání se mě nelíbí a klidně bych se vrátila k modelu, který je nastavený například v Rakousku, Německu a dalších zemích, kde nejen o svátcích, ale i v neděli je prostě zavřeno. Myslím, že nakoupit se dá zvládnout i v běžné pracovní dny a navíc dnes funguje i systém rozvozů.