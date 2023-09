Jedna věc jsou investiční náklady, které jsou pevně dané. Druhou věcí pak jsou provozní náklady. U nich chceme, aby provoz zatěžoval město co nejméně. Proto jsme šli do tohoto rozsahu. Zkušenosti z celé republiky, ale i z celého světa říkají, že u samotného plaveckého bazénu není potenciál, aby byl v černých číslech. Většinou se jeho provoz musí dotovat. Proto jsme udělali i zážitkovou zónu a saunový svět, který je opravu krásný. Věříme, že přiláká spoustu návštěvníků.

„Ceny jsme se snažili nastavit tak, aby nebyly příliš vysoké. Co člověk, to názor, ale za sebe musím říct, že ceny jsou spíš nižší,“ řekl Čmelík.

Přece jen když se podíváme na pomyslné srdce aquacentra, krytý plavecký bazén, čím je specifický?

Pro začátek bych řekl, že si nemyslím, že plavecký bazén je srdcem podobného centra. Možná to vyplývá z toho, že historicky byly především plavecké bazény a potom se začaly rozšiřovat o nějaké vodní radovánky a zábavní světy. Máme komplexní zábavní vodní svět. Nemyslím si, že některá z jeho tří zón vyčnívá nad ostatní, ale opravdu každá je pro někoho. To je unikátní, protože potom je areál jako celek svým způsobem pro všechny.

A samotný plavecký bazén?

Je pětadvacetimetrový a má pět drah. Významný je použitou technologií, protože na čištění vody máme UV lampy. Jde o nadstandardní technologii pro čištění bazénových vod, protože standardně se používají pískové filtry. Druhou výhodou je, že nepoužíváme standardní plynný chlór, ale používáme chlór získávaný ze soli, což je šetrnější technologie.

V čem je rozdíl?

Není tak agresivní ve vodě a ve vzduchu nejde tolik cítit. Co se týká samotného tělesa bazénu, tak tady je výkimečná technologie v tom, že máme téměř nulové přepady. To znamená, že přepad vody do odtokových kanálků je v úrovni s podlahou. Většinou totiž bývá u bazénu nějaký schodek. Samotná architektura je unikátní. Nebudu ji nějak dlouze komentovat. Myslím si, že tím, jak je stavba architektonicky pojatá, je opravdu úžasná.

Z plaveckého bazénu se dostáváme do zážitkové zóny.

Máme tady zážitkový bazén, který má spoustu atrakcí. Po vzoru venkovního koupaliště i tady jsou trysky, bublinkové lavice, síť, lekníny pro děti, brouzdaliště a je u toho i vířivka. A máme tam i tobogán.

A nahoře se dostáváme do saunového světa.

Máme tam pět nádherných saun. Jednu velkého finskou ceremoniální saunu, aroma saunu, solnou saunu, tropickou a tureckou lázeň. Máme tam nádherný sauna bar, kde si lidé budou moci sednout, dát si nějaký nápoj a nějaké lehké jídlo i ovoce. Jsou tu i tři odpočinková místa, včetně venkovních teras.

Když se vrátím do druhé zóny, tak někoho možná zaujme i oddělení tobogánu od vedlejšího prostoru. To je z bezpečnostních důvodů?

Někdy to bývá odděleno, někdy spojeno. Ano, i z bezpečnostních důvodů, abychom mohli mít jednoho plavčíka vyloženě u dojezdu tobogánu. Tak proto to bylo pojato takhle.

Na bedrech koho bylo shánění zaměstnanců a jak jste to řešili? Říká se, že v současné době není úplně jednoduché sehnat pracovníky a navíc jde o práci na celý týden, od pondělí do neděle.

Zaměstnance jsme sháněli docela s předstihem. Započal s tím ještě bývalý ředitel spolu s provozním, který na něj navázal. Nějakým způsobem jsem pak do toho vstoupil já s dočasně pověřeným ředitelem, kdy jsme provoznímu pomáhali. Většinu lidí měl předdomluvených. Sice se našli takoví, kteří týden před nástupem řekli, že si to rozmysleli a že tu práci dělat nechtějí. Tak jsme sháněli někoho jiného. Musím zaklepat, že v tomto úplně problém nebyl. Poměrně rychle se nám podařilo sehnat tým skvělých lidí, kteří se už od začátku, při přípravách do toho vrhli po hlavě a neskutečně nám pomohli.

Jak jste postupovali při cenotvorbě? Co jsem si všiml, tak je první zóna placená zvlášť. Při zaplacení za druhou zónu má pak návštěvník přístup i do první. A když si zaplatí trojku, tak má k dispozici všechny tři zóny. Jestli to tedy správně chápu?

Ano. Nevymýšleli jsme nic nového. Převzali jsme model, který funguje v Uherském Hradišti a ve spoustě jiných aquacenter. Nastavili jsme to tak, že zóna 1 plavecký bazén, zóna 2 zážitkový bazén, zóna 3 sauny s tím, že sauny jsou nejdražší. A vždycky platí, že když člověk kupuje druhou nebo třetí zónu, tak automaticky koupí všechny zóny pod ní. Navíc by to u nás ani jinak nešlo, protože do druhé zóny se u nás chodí přes plavecký bazén.

Jaké máte reakce po vyvěšení ceníku, v němž se začíná pro dospělého na stovce?

Reakce jsou vždycky různé. Vždycky někdo ceník bere, smíří se s ním, řekne, že jsou to adekvátní ceny. Někomu přijdou vysoké, jinému zase nízké. Každopádně jsme se to snažili nastavit tak, aby ceny nebyly příliš vysoké. Za mě jsou ceny spíš nižší. Brali jsme to jako vstřícný krok k směrem k veřejnosti. Hodinu plavání v krytém bazénu za sto korun, pro děti, juniory, seniory, ZTP a ZTP-P za osmdesát korun, tak je to opravdu pěkná cena. Stejně tak hodinu a půl v saunách za 280 korun je spíše cena nižší, při srovnání se saunovými světy jinde v republice.

Když se vrátíme ještě do jedničky, tedy plaveckého bazénu. Jaké jsou vyhlídky, aby v Kyjově vznikl plavecký oddíl?

Vždycky je to o lidech, aby se našel nějaký nadšenec, který takový oddíl povede. Pevně věřím, že tady nějaký plavecký oddíl vznikne. Už jsme měli i zpětnou vazbu od nějakých zájemců. Samozřejmostí je, že už od zahájení provozu se zde bude konat povinná plavecká školní výuka, budou zde kurzy plavání pro děti ve školkovém věku a následně po ukončení zkušebního provozu i pro batolata a nejmenší děti. Plánujeme v rámci našeho provozu i akvabely a další cvičení ve vodě, které budou provozovat naši plavčíci.