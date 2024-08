„V neděli prvního září bude vstup na koupaliště zdarma z důvodu konání AusterlitzMan 2024 s otevírací dobou od devíti do dvaceti hodin,“ upozornili provozovatelé slavkovského koupaliště.

Dále informovali, že v příštím týdnu od pondělí druhého září do neděle osmého září bude za příznivého počasí otevřeno v době od třinácti do devatenácti hodin. Za vstupné zaplatí dospělí osmdesát korun, zatímco mládež do osmnácti let, důchodci a ZTP pouze šedesát korun. Pro děti do šesti let věku to pak bude třicet korun.

„Za nepříznivého počasí bude zavřeno. Aktuální informace sledujte na webu koupaliště,“ zdůraznili provozovatelé.

V provozu bude pokračovat také letní areál vyškovského aquaparku. Ještě do neděle prvního září zůstává otevřený od osmi do dvaceti hodin, od pondělí druhého září pak bude venkovní část aquaparku přístupná od deseti do osmnácti hodin. Také tady ale provoz záleží na přízni počasí. Podrobný ceník vstupného je ZDE.

Venkovní část Aquaparku Vyškov. | Video: Deník/Jakub Dostál

Krytý areál však bude ve Vyškově od druhého až do patnáctého září uzavřený z důvodu plánované odstávky.

Otevřené bude dále s nástupem září mimo jiné i Letní koupaliště Bučovice. Od pondělí druhého září tady bude otevírací doba od třinácti do devatenácti hodin, o víkendu pak od devíti do devatenácti.

Provozovatelé tady hlásí příznivé podmínky, v pátek odpoledne dosahovala teploty vody v plaveckém bazénu na osmadvacet stupňů a v dětském na jednatřicet. Ceny vstupného jsou ZDE.