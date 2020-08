/FOTOGALERIE/ Vykradená auta, prodejny i rodinné domy má podle vyškovských policistů na svědomí dvaatřicetiletý muž z Vyškovska. Celkem ho policejní komisař obvinil z třiceti skutků. Soud na muže s bohatou trestní minulostí uvalil vazbu.

Recidivista z Vyškovska půl roku vykrádal domy i auta. | Foto: Policie ČR

První obvinění policisté muži sdělili už na letos na jaře. „On přesto pokračoval v dalších krádežích a vloupáních, a to i v době nouzového stavu. V dubnu a květnu se vloupal do několika aut v Ivanovicích na Hané a ve Vyškově, za což mu hrozí až osm let vězení,“ uvedla policejní mluvčí Alice Musilová.