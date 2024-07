Řidiči si podle policistů stále pletou své auto s trezorem a nechávají v něm volně odložené cennosti. To se ale může pěkně vymstít.

„V průběhu kontrol jsme během velmi krátké doby zaznamenali několik zásadních prohřešků, které mohou stát majitele vozidla nemalé peníze. Zloději totiž často způsobí na vozidle vyšší škodu, než je škoda na odcizených věcech. Například tím, že vám rozbijí okno či poškodí zámek na vozidle, aby se dostali do auta, a zjistili, že v odložené kabelce se peněženka opravdu nenachází,“ uvedl mluvčí policistů Miroslav Měchura.

Stejně tak lákají nenechavce i různé brašny a kapsičky, které jsou umístěny na jízdních kolech v nosičích na vozidle. „Je potřeba si uvědomit, že i zdánlivě nevýznamné předměty, jako jsou například sluneční brýle, drobné mince, mobilní telefon nebo notebook, mohou pro zloděje představovat lákavou kořist,“ dodal mluvčí Měchura.

Při jedné z kontrol nalezli policisté u zaparkovaného vozidla odložený mobilní telefon spolu s peněženkou, ve které byly doklady, hotovost i platební karty. Jak se později ukázalo, tak majitelka tyto cennosti svěřila příteli, který je odložil na zem, v době, kdy si zapaloval cigaretu. Následně všichni od vozidla odešli.

„S majitelkou se nám podařilo po nějaké době spojit a všechny věci jí v pořádku předat. Proto je důležité, aby si každý, kdo odchází od zaparkovaného vozidla, zkontroloval, že si všechny cennosti odnáší s sebou,“ upřesnil mluvčí.

Nejlepším způsobem, jak se chránit před krádeží z auta, je podle policistů nenechávat v něm žádné cenné věci. Pokud to není možné, lidé by se měli snažit je schovat na co nejvíce nenápadné místo, například do kufru nebo do tajných schránek, které se mohou ve vozidle nacházet. Důležité je také zkontrolovat, zda jsou všechna okna a dveře řádně zavřené a zamčené.

„Pokud parkujete na veřejném místě, snažte se zvolit co nejvíce osvětlené a frekventované místo. Bezesporu si každý dokážeme představit lepší způsob, jak trávit parné letní dny, než řešit rozbité okénko či poškozený zámek na vozidle. Buďte opatrní a chraňte své cennosti,“ řekl Měchura.