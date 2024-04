/FOTO/ Novou desku pokřtí v sobotu sedmadvacátého dubna Bára Basiková se skupinou Pačess v Drnovicích na Vyškovsku. Akce začne od devatenácti hodin v tamním kulturním domě. Skupina začala loni na podzim připravovat své sedmé album.

Novou desku pokřtí v sobotu sedmadvacátého dubna Bára Basiková se skupinou Pačess v Drnovicích na Vyškovsku. | Foto: se souhlasem pořadatelů

Tentokrát ovšem měla v sestavě právě Báru Basikovou. „Ta nejprve hostovala na předposledním nosiči Absolutno a následně se připojila ke kapele jejíž kořeny prorůstají do celé Republiky z malebné obce Luleč,“ informovali pořadatelé v tiskové zprávě.

Zdroj: Youtube

Nové album vychází prvního května a jmenuje se Katechismus. Skupina Pačess se tentokrát věnuje tématu pivovarnictví.

„Nečekejte ovšem halekající oslavné písně o pití piva. Naopak, způsobem doslova pivně didaktickým, přibližuje toto až bizarní uskupení posluchačům složitosti pivovarské historie i současnosti. Na aktuálním albu se skrze ústa zpěvačky Basikové dozvíte, jak je důležitá kvalita vody na vaření piva, co je to senzorická analýza nebo Dimethylsulfid, jak se vařil Kaš, zdali si zaslouží česká pivní kultura zápis do světového nehmotného dědictví UNESCO a podobně,“ shrnuli organizátoři.

Album pokřtí Jiří DeSed Sedláček z Dark Gambale a taktéž i bývalý člen této vyškovské skupiny Catch. Večer zahájí místní kapely Punkevní Jesvyně a Slaves of Passion a zlatý hřeb večera bude Miloš Dodo Doležal.

Vstupenky na akci jsou za čtyři sta čtyřicet korun k zakoupení ZDE.