Na hřišti u Libuše v Lulči odstartují účastníci třiadvacátého září při sobotním poledni hlavní závod charitativní akce Běhám a pomáhám. Běžci všech výkonnostních kategorií se ještě do dvacátého září registrují online, platí startovné za tři sta korun. Možnost k registraci mají jinak i v den závodu od osmi do jedenácti dopoledne v koupališti u Libuše. Výtěžek letos zamíří do Bučovic na pomoc malé Amálce Šeďové se závažnými zdravotními problémy.

Výtěžek z akce podpoří Amálku Seďovou z Bučovic. | Foto: se souhlasem pořadatelů

„Připočítají se k tomu příspěvky za různé sladkosti a drobnosti. Navíc bude na místě fotokoutek, ve kterém se nechají rodiče s dětmi za drobný příspěvek vyfotit. Veškerý výtěžek ze všech aktivit pak zamíří na konkrétní konto,“ sdělil za pořadatele Aleš Vychroň.

Ke startovnému dodá na konto sbírky částku pětapadesáti tisíc korun společnost Lear Corporation. Již nyní mohou zájemci zaslat svůj příspěvek na transparentní účet 221572862/0600.

Délka trasy hlavního závodu je bezmála sedm kilometrů, povede po lesních a zpevněných cestách. Kromě toho je připravený také dětský běh. Ten začne o dvě hodiny dříve, zatímco registrace je i tentokrát online nebo na koupališti od osmi hodin ráno do půl desáté. „Co se týče dětí, jejich účast se obvykle pohybuje mezi sto až sto padesáti. Startovné je u nich dobrovolné,“ doplnil Vychroň.

Na děti cílí také bohatý doprovodný program. „Zahrne opičí dráhu, brýle s virtuální realitou, fotokoutek s možností polaroid fotky, malování na obličej, ping pong, nafukování heliových balónků, omalovánky nebo focení s maskotem lvem Tomem,“ informoval pořadatel.

Děti poběží ve třech věkových kategoriích rozdělených dále na chlapce a dívky vždy po čtvrt hodině. Nejdříve vyběhnou malí účastníci do šesti let na padesát metrů, pak od sedmi do deseti let na tři sta padesát metrů a nakonec od jedenácti do čtrnácti na sedm set metrů. „Trasy našich závodů oproti minulému roku neměníme,“ řekl Vychroň.

Nyní tříletá Amálka Šeďová se narodila s váhou 860 gramů a výškou čtyřiatřicet centimetrů. Přestože první prognózy předčasně narozené holčičky byly ty nejhorší, Amálka a její rodina se nikdy nevzdali a nevzdají. Dokáže sedět, dělá první samostatné krůčky, začíná komunikovat. Přesto je za svými vrstevníky o rok a půl pozadu.

Hipoterapie, canisterapie a zejména velmi nákladné neurorehabilitace jsou nedílnou součástí života Amálky. Roční náklady šplhají do statisíců, které pojišťovna nehradí.

Mapka s trasou hlavního závodu.Zdroj: se souhlasem pořadatelůBĚHÁM A POMÁHÁM 2023:

KDY: 23. září

KDE: Luleč, Vyškovsko

DĚTSKÝ BĚH

08:00 – 09:45 Registrace

1. kategorie: START V 10:00

– dívky do 6 let (50 metrů), chlapci do 6 let (50 metrů)

2. kategorie: START V 10:15

– dívky od 7 do 10 let (350 metrů), chlapci od 7 do 10 let (350 metrů)

3. kategorie: START V 10:30

– dívky od 11 do 14 let (700 metrů), chlapci od 11 do 14 let (700 metrů)

11:30 Vyhlášení výsledků

HLAVNÍ ZÁVOD

Start a cíl hlavního závodu.Zdroj: se souhlasem pořadatelů8:00 – 11:00 Registrace

11:45 Rozprava se závodníky a řazení na start

12:00 Start – elitní běžce pořadatelé čekají v cíli krátce po 12:30

13:30 Vyhlášení výsledků