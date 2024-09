Obsluha svařovacího robota POŽADAVKY: vzdělání nižší střední odborné, platné svářečské oprávnění, minimálně ZK 135 1.1., zkušenosti s obsluhou svařovacího robota, výhodou robot Panasonic, schopnost samostatné práce s technickou dokumentací, zručnost, spolehlivost POPIS PRÁCE: PP na dobu neurčitou ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: možnost pracovat pro prosperující českou společnost, která v rámci ČR opakovaně získala ocenění Nejlépe řízená strojírenská firma (2021, 2022, 2023), nové, velmi moderní a čisté pracovní prostředí, jaké byste ve strojírenství nečekali, velmi dobrou mzdu s bonusy, jejichž výši máte možnost sami ovlivňovat, dojíždění Vám budeme kompenzovat příspěvky na dovolenou, cestování, kino, divadlo, sport, masáže, zdravotní potřeby atd., zastávka autobusu je cca 200 m od firmy a k dispozici je několik firemních parkovišť, užijete si 5 týdnů dovolené bez nutnosti splnění jakýchkoliv podmínek, naobědváte se ZDARMA přímo v areálu firmy v naší závodní jídelně, a přitom si můžete vybrat ze šesti druhů jídel, chcete-li se zabezpečit do budoucnosti, přispějeme Vám 1000 Kč na penzijní nebo životní připojištění, budeme s Vámi prožívat Vaše významné okamžiky - uzavření sňatku, životní jubileum (50 a 60 let) a přispějeme Vám k jejich oslavě, naši zaměstnanci zůstávají ve firmě dlouhodobě a my jejich věrnost oceňujeme každých 5 let příspěvkem v hodnotě 1000 Kč za odpracovaný rok, postaráme se o kvalitní závodní zdravotní péči, v létě Vám pomůžeme zvládat vysoké teploty a v zimě nepříjemný chlad, každý měsíc Vás na společném meetingu seznámíme s aktuální situací ve firmě a vyslechneme si Vaše názory a připomínky, můžete se také zapojit do zlepšování v rámci systému Kaizen, několikrát za rok pro Vás uspořádáme firemní společenskou nebo sportovní akci, abyste mohli blíže poznat své kolegy i mimo pracovní prostředí KONTAKT: Piňousová Iva Ing., tel.: 517 321 060, volat od 7:30 do 15:00 hod., e-mail: pinousova@hestego.cz 35 000 Kč

