Bezohledné parkování: řidiči lidem ve Slavkově blokují vjezdy

Bezohlednost části řidičů při parkování trápí obyvatele Slavkova u Brna. Ve městě na Vyškovsku někteří nerespektují zákazy a brání majitelům pozemků v přístupu nebo vjezdu. „Není to sice každý den, ale stává se velmi často, že nám někdo postaví auto do nájezdu. Určitě by to bylo možné řešit,“ potvrdila třeba Blanka Molčíková.

Někteří řidiči ve Slavkově blokují lidem vjezdy. | Foto: Stanislav Sedlák

S chováním řidičů se potýká v Čelakovského ulici. „Většinou jsou to studenti ze školy. Mohli by přitom parkovat ve dvoře školy. Nebo aspoň část z nich,“ navrhla Molčíková. Zauvažovala přitom o zavedení zákazu stání v úzkých ulicích. V posledních týdnech jsou podobné problémy hlášené především z Palackého náměstí, pod kterým na podzim skončily práce na novém kruhovém objezdu. „Stalo se tak hlavním průtahem města. Řešíme tam kvůli tomu mnohem hustší dopravu a s tím související neukázněnost řidičů. Problémem nejsou pouze auta parkující ve vjezdech, ale řidiči, kteří přizastavují na náměstí ve druhé řadě a tím dokáží zablokovat celý pohyb dopravy,“ přiblížila mluvčí města Veronika Slámová. Kroupy, mrazíky i chladné léto: jablek na jihu Moravy je méně, shodují se sadaři Přečíst článek › Chování řidičů si všímá i zastupitel Ivan Charvát. „Je to závislé na lokalitách. Na sídlištích je to především problém nedostatku parkovacích míst. V centru města se to vesměs týká bezohlednosti některých jedinců, kteří často parkují nejen ve vjezdech, ale i ve vozovce, což především ve frekventovaných časech způsobuje velké problémy v průjezdnosti a průchodnosti,“ potvrdil Charvát. BEZOHLEDNÉ PARKOVÁNÍ

Poslední týdny se rozmáhá na Palackého náměstí.

Řidiči parkují ve vjezdech.

Hrozí jim dvoutisícové pokuta.

Strážníci mají zesílené hlídky. Případy nezodpovědného chování lze podle něj najít v celém Slavkově. „Stejně tak se můžeme setkat s parkováním na zeleni nebo na chodnících v dalších částech města. V těchto případech je řešením zvýšený dohled městské policie. V první řadě formou prevence, v případě, že i toto nepomůže, pak i uplatnění pokut,“ dodal Charvát. Právě Palackého náměstí z výše zmíněných důvodů denně monitorují slavkovští strážníci. „Mají oprávnění udělovat pokutu až do výše dvou tisíc korun. Pokud nebudou přímo na místě, doporučujeme majitelům domů, kteří jsou neukázněným řidičem blokovaní, přivolat je,“ poradila mluvčí Slavkova. Zmodernizované vyškovské kino posoudí návštěvníci už v říjnu Přečíst článek › Kromě náměstí je podle ní také v této době stále velký problém průjezd pěší zónou v Brněnské ulici. „Jen za jednu hodinu, kdy strážníci ulici kontrolují, zastaví minimálně pět až osm aut. Řidiči si však neuvědomují, že ulice je monitorovaná neustále kamerovým systémem a tak pokutu dostanou i mimo službu strážníků přímo v místě. Očekáváme, že se situace zklidní od konce listopadu, kdy skončí první etapa opravy průtahu a ulice Boženy Němcové a Lidická bude znovu průjezdná,“ doplnila Slámová.



