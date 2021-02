Mnozí rodiče přitom netají své obavy. „Měli jsme cestu natrénovanou a přecházeli tam, kde mi to připadalo nejbezpečnější. Vím ale, že ráno u přechodu stávají policisté,“ vzpomínala na cesty s dětmi do školy ve Vyškově také Olga Lanšperková z Nemojan.

Například poblíž Základní školy Letní pole jsou u přechodu nainstalované dvoje terče ke zpomalení dopravy. „Proti této škole ale aktuálně vyrůstá nové rozsáhlé sídliště bytových domů. Při jeho projektování jsme se tedy dohodli, že přímo naproti vchodu do ní vznikne nový přechod na nový protější chodník v sídlišti,“ popisoval Celý.

Je tam navíc možnost vybudování přechodu jako stavebně zvýšeného zpomalovacího prahu. „Stávající přechod s terči následně odstraníme. Úpravu provozu zaplatí město, protože se jedná o přechod na místní komunikaci,“ dodal místostarosta.

Zmínil také barevný povrch vozovky s vysokými protismykovými vlastnostmi u Základní školy Purkyňova v okolí přechodu ve stejnojmenné ulici nebo nový přechod v blízké ulici Nosálovská.

Město navíc v obou ulicích úsekovým měřením v blízké budoucnosti přinutí řidiče k větší ohleduplnosti mimo jiné i právě kvůli bezpečnosti přecházejících školáků. „Podnětem k tomuto přijatému opatření byla petice, kterou předložili místní obyvatelé z této části města. V těchto ulicích jsou úseky, kde řidiči opravdu rychlost překračují. Předpokládám, že tato opatření jsou řádně prodiskutována s příslušnými odbornými orgány, a že vynaložené peníze povedou k větší bezpečnosti silničního provozu,“ komentoval opoziční zastupitel Ivo Bárek.

Významným opatřením je také zavádění takzvaného "Kiss and Ride". Ta umožňují rodičům, aby své děti u školy nebo školky rychle vysadili nebo naopak nabrali, zatímco na místě neparkují a uvolní ho tak záhy pro další.

Úpravy v okolí škol a školek ve Vyškově



ZŠ Letní Pole – nový stavebnětechnický práh s novým přechodem, dokončení po výstavbě první etapy bytových domů, odstranění terčů

ZŠ Nádražní – parkování pro rodiče žáků, takzvaný Kiss and Ride (KS), jednosměrná ulice, strážník u přechodu každé ráno

ZŠ Purkyňova – semafor u školy, rocbinda (barevný povrch vozovky s vysokými protismykovými vlastnostmi) v okolí přechodu na ulici Purkyňova, nový přechod na ulici Nosálovská

ZŠ Tyršova – to stejné jako u ZŠ Purkyňova + zábradlí u vstupu do školy, které zabraňuje žákům vběhnout mezi auta, připravujeme KR

ZŠ Morávkova – nový přechod se zvýšeným počtem parkovacích stání pro rodiče i zaměstnance

ZŠ Na Vyhlídce - úprava přechodu s jeho výrazněním + změna dopravního značení, stopka na ulici Na Vyhlídce

MŠ Opatovice – KR u vstupu do školky

MŠ Rychtářov – nová parkovací místa