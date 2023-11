Historická podívaná v Křenovicích, obec se vrátí do krvavé doby bitvy u Slavkova

Na co se těšit bude v Křenovicích. Obec se zapojuje do vzpomínkových akcí při příležitosti dvou set osmnácti let od bitvy u Slavkova. Program se uskuteční od 1. do 3. prosince.

Do vzpomínkových akcí při příležitosti dvou set osmnácti let od bitvy u Slavkova se od prvního do třetího prosince zapojí také Křenovice. Akce tam má tradici. | Foto: skupina Buhurt