Pro něj i kolegy, kteří se utkají na bojišti, je to velký koníček . „Milujeme historii, nyní v ní jsme. Není to divadlo. Dáváme si pozor, abychom měli správně uniformu a byli správně organizovaní, jak to bylo v tehdejší době," vypráví důstojník francouzské armády.

Velet francouzským vojákům při ukázce bitvy je podle Baudryho jednoduché. „Všichni víme, co máme udělat. Nemusíte všemu velet. Každý zná svou roli. To znamená, že je to jednodušší," podotýká muž, který žije v České republice už skoro pětadvacet let.

Jeho štáb má skoro deset členů, ale na bojišti se nachází více skupin. „Jsou jednotky, kde může být třicet čtyřicet vojáků. Vždy je pořadatel, tady ve Slavkově je to Acaballado. Máme hrubý scénář a podle toho se lidé, kterří jsou do akce zapojení, řídí," nastiňuje Baudry.

Olivier Baudry jako generál Louis Gabriel Suchet ve Slavkově.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

U uniformy dává pozor na každý detail. Mít takovou, jakou nosil generál v době napoleonských válek, je složitá věc. „Na této uniformě je velmi důležité vyšívání. Bohužel tady v České republice nemáte nikoho, kdo vyšívá. Některé věci musíte objednat ve Francii nebo Belgii, tam mají více možností, než u nás," vysvětluje.

Složité je to také se sháněním originálních zbraní ze začátku devatenáctého století. „Můžete je ještě najít, ale je velká škoda používat je přímo na bojišti. Dneska mám repliku a originály jsou doma. Ale repliky jsou přesné kopie originálu. Nosím generálský kord," ukazuje.

VIDEO: Výhra Napoleona. Na poli u Tvarožné bojovala vojska za hustého sněžení

Kromě ukázky bitvy ve Slavkově se účastní i dalších vzpomínkových akcí. Například v Chlumci nebo ve Znojmě. Přiznává, že na všechny jezdí více méně stejní lidé. „Ve Slavkově jsem každý rok Louis Gabriel Suchet, v Chlumci zase jiný generál. Musíte respektovat bitvu, rok i osobnosti," přiznává Baudry. Zapojuje se i jeho rodina.

Podle něj při rekonstrukci bitvy nemusí soudit, jestli Napoleon udělal věci správně či nikoliv. Řídí se podle historie. „Nemůžeme říci, že všechno je dobré, nebo všechno je špatné. Podle faktu víte, že Austerlitz (německý název Slavkova - pozn. red.) byla pro Francouze velká výzva, ale když jsem v Chlumci, vím, že prohrajeme. Musíme akceptovat historii," prohodí.