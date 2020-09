Ivo Bárek mandát za sociální demokracii obhajuje už potřetí. V Senátu působí skoro osmnáct let. „Dlouhodobé angažmá v politice bývá většinou výhodou, stejně tak spjatost kandidáta s volebním obvodem. Z tohoto pohledu je Ivo Bárek v dobré pozici,“ zhodnotil jeho šance politolog Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Podle něj se ale projeví dopady celostátního poklesu podpory sociální demokracie mezi voliči od posledních voleb.

Kandidaturu si však letos nezopakuje Roman Celý, který se naposledy utkal s Bárkem v druhém kole. „Tentokrát jsem ji odmítl, jelikož jsem byl před dvěma lety opět zvolen místostarostou Vyškova v nově složené koalici. Senát jedná především o celostátních tématech. Já se osobně chci v tomto období soustředit na palčivé problémy Vyškova, okolních obcí i regionu,“ vysvětlil své rozhodnutí Celý.

Vyzyvatelem současného senátora tak bude třeba bývalý poslanec Jaroslav Klaška, jehož podpora spojila občanské demokraty, křesťanské demokraty a TOP 09. „Vhodného vlastního kandidáta jsme nenašli, respektive námi oslovené osobnosti nabídku odmítly. S panem Klaškou ale spolupracujeme dlouhodobě,“ uvedl šéf ODS na Vyškovsku Karel Jurka.

Komunisté kandidáta stáhli

Hnutí ANO vyslalo ředitele kyjovské nemocnice Lubomíra Wenzla. Podle politologa Gregora jeho šance na vítězství snižuje dosavadní tendence voličů ostatních stran ke spojování se proti hnutí ANO v druhých kolech.

Jako nezávislý se pak s podporou hnutí STAN o funkci uchází lékař Karel Zitterbart. Poprvé svého kandidáta pak vyšle SPD, kterou reprezentuje vyškovský a krajský zastupitel Libor Bláha. „Zastupuje krajní politický pól. Bude mít proto problém se získáním podpory někoho jiného, než jsou skalní voliči SPD,“ uvažoval Gregor.

Komunisté, jejichž kandidát byl pravidelným účastníkem voleb, se z klání zcela stáhli. „Rozhodli jsme se, že v prvním kole neudělíme podporu nikomu. Pokud se naši voliči zúčastní, rozhodnou se na základně zkušeností s kandidáty a jejich programem. Před druhým kolem se však k případnému vyslovení podpory ještě vrátíme,“ slíbil předseda okresní organizace strany Filip Zachariaš.

Kdo kandiduje?



Ivo Bárek, 58 let, senátor, Česká strana sociálně demokratická



Jaroslav Klaška, 58 let, architekt, Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09



Libor Bláha, 40 let, vysokoškolský pedagog, jednatel společnosti, SPD



Lubomír Wenzl, 52 let, ředitel nemocnice, ANO 2011



Karel Zitterbart, 41 let, dětský lékař a onkolog, STAN