Boj, slzy a bída. Vyškované okusí dopady Napoleonských válek

/FOTO/ Válečné utrpení obyvatel Vyškova i vojáků ožije ve městě dobovou ukázkou, která připomene dění před více než dvěma sty lety. Do Vyškova přijedou nadšenci Napoleonských válek. Letos se od 28. do 30. listopadu pořadatelé pravidelné akce vrátí k plnohodnotnému programu. Do ulic přijede kavalérie i děla.

Do Vyškova přijedou nadšenci Napoleonských válek. | Foto: Deník/Jiří Sláma