Silné příběhy: Bojuji se zákeřnou nemocí, ale nevzdávám se

Poté, co mi lékaři oznámili diagnózu v podobě rakoviny štítné žlázy, znělo mi to jako konec světa. Nevěděla jsem, co bude a co mě čeká. Teprve rok od zjištění nemoci jsem dokázala o svých pocitech mluvit. A rozhodla se pomoci ostatním nemocným, podělit se s nimi o své zkušenosti.

Osmnácti letá Stela Ambrosová bojuje s rakovinou. | Foto: Deník / Pavel Vičar