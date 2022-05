Plánované vydání knihy o jeho četných cestách s kinematografem letos odložila nemoc. „Vše jsme už měli nachystané. Pokrývá v podstatě pouze polovinu mých zážitků, ale i tak bude dlouhá. Na vyprávění toho mám hodně. Zatímco jsem tedy vyprávěl, můj kamarád vše zapisoval,“ vzpomíná nesovický filmový nadšenec.

Aktuálně pokračuje v rekonstrukcích a přestavbách ve svém rozlehlém domově v obci na Vyškovsku. Oživuje plány na zřízení menšího muzea. „Výstava kinematografie se doposud povedla alespoň v Břeclavi, kam dojel také režisér František Brabec. Většina jeho díla byla dostupná na filmovém pásu,“ říká Čadík.

Inspiruje ho také herec Pavel Zedníček, který si pro své známé a přátele v Praze zřídil malý klub. Zázemí pro ně rozšiřuje v Nesovicích, těší se tam na rekonstrukci někdejších stájí, které mu nabídnou prostor. „Dám dohromady také ubytování, které moji známí využijí, když bude potřeba,“ poznamenává známý obyvatel Nesovic.

Miliony korun

Náklady některých projektů jsou v řádu milionů korun s možnostmi dotací. Jeho vize muzea nezahrnuje pouze kinematografii, ale i historii a tradice. Zvažuje oslovení starosty nedalekých Letonic Jiřího Skokana, který je známý svojí sbírkou dvou tisíc uniforem.

„Zároveň mě zaujal nápad na stezku, která by kopírovala moje zastávky s kinematografem na Vyškovsku. Může to být pětadvacet až osmadvacet míst. V dnešní době, kdy lidé cestují čím dál víc na elektrokolech, to stojí za úvahu,“ prozradil Pavel Čadík.

Nadhodil i možnost zřízení transparentního účtu, díky kterému získají zájemci možnost podpořit uskutečnění vizí, které by si po jejich naplnění sami užili s ohledem na dostupnost Nesovic, které jsou také důležitým železničním uzlem.

Bez většího využití zatím zůstává jeho maringotka. I pro ni ale hledá vhodné místo. „Spíše náhodou jsem se potkal s mladým mužem, který se podílí na projektu rozhledny Krkavec v Plzni. Bude to velká atrakce i s možnostmi občerstvení a bavili jsme se o tom, že bychom maringotku na místo převezli, až bude vše dokončené,“ uvažoval.

Pavel Čadík má ale i další menší přání, která si chce splnit. „Chtěli bychom zorganizovat Československou zabíjačku. Prase si rozdělíme a rytíři ze Slovenska udělají dobroty tak, jak umí. Snad to vyjde,“ dodává.