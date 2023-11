Odpověď není snadná. Rozhodně to ale nebyla nikdy touha po penězích, protože ty z toho roky nebyly žádné. Spíše bych řekl, že jsem se k tomu dal, protože jsem chtěl ukázat tam nahoru dědovi, že jsem to dokázal.

V té době utekly dva roky mého života v Německu, kde jsem pro Turky vykládal bedny do cukrárny na Hauptbahnhof. Tam začala moje první éra. Rapovali jsme na ulici v městské části Bonames Mitte a chodili jsme k jednomu Arabovi domů, protože měl první MPC Akai … V té době vznikl akronym Bonames, jak mi začali říkat. Tahle éra ale nedopadla dobře. S dívkou jsem se rozešel a musel jsem se vrátit zpět do Česka. A neměl jsem nic.

Nastal až o několik let později, kdy jsem jako mladý kluk nikoho neposlech a našel jsem si holku, která byla z německého Frankfurtu nad Mohanem. Doma jsem si sbalil a odstěhoval se tam. Můj batoh obsahoval dvoje tepláky, tři trika a neměl jsem ani páru o tom, kam v tom autobusu jedu. Můj děda, který mi dal do života vše, výchovu a kus srdce tam, kde jinde nebylo, mi říkal, abych to nedělal. Neposlechl jsem…

Nikdy jsem nebyl svými vrstevníky přijat. Když jsem došel domů pěšky ze školy, protože jsem neměl na autobus, doma mě čekali alkoholem posilnění rodiče. Šel jsem ven a tam jsem dostával sodu na hřišti, že mám rodiče alkoholiky, a že jsem dítě z chudoby, protože nemám ani na oblečení a všude dlužíme za pití. Druhý den to na školní chodbě bylo samozřejmě stejné. Když se pohybujete v tomto kruhu, kde není kam utéct, tak vám z toho moc do smíchu není.

Moje cesta tímto směrem je poměrně dost obtížná. Pocházím z malé vesnice. Moji rodiče neměli moc peněz, takže jsem třeba neměl jako dítě takové Vánoce jako moji vrstevníci. Kolikrát jsem nemohl dostat ani drobné na autobus do školy a musel jsem šlapat pěšky. Neměl jsem oblečení jako druzí a rodiče měli dost dluhů po celé vesnici, což je samozřejmě jejich život, ale na dítěti se to dost podepíše a odrazí v kolektivu.

To je docela zapeklitá otázka, se kterou se peru osobně do dnes. Je to jako, jako když se chlapa po patnáctiletém manželství zeptáte, z jakého důvodu se tenkrát ženil…

Jak byste popsal skutečné začátky v hudbě?

Když jsem začal nahrávat své první tracky, neměl jsem vybavení ani peníze na něj. Jestli chcete lepší mikrofon, tak jste na dvaceti tisících korunách, což pro mne bylo nereálné, ale chtěl jsem svůj sen natolik, že jsem natáčel na mikrofon od sluchátek od mobilu. Ta kvalita byla taková, že to do dnes nechci vidět (smích), ale je v tom jistá nostalgie.

V té době jsem potkal na internetu rapera ze Slovenska PE&KA. Měl jsem nějaké vědomosti o tom, jak nahrávat. Akustika mi chyběla, byly to pro mě tehdy tři polštáře kolem sluchátek. PE&KA mne ale naučil plno věcí. Nechtěl se mnou v té době nahrávat, což mu neodpustím do dnes (smích). Při pohledu na moji tehdejší kvalitu, se mnou však nechtěl nahrávat nikdo. Naučil mne, jaký mikrofon koupit první. Měl jsem Dode NT1A a tak uběhla nějaká doba, kdy jsem produkci hudby a přípravu všeho okolo pochopil.

S kým jste dále navazoval spolupráci?

Dal jsem se dokupy s producentem Creame, který mi maestroval můj první track Bonames - Bez hranic. Ten track v té době dostal velké ohlasy a lidé psali, že nevěděli ani o tom, že toto dokážu. Spolupráce s Creame pak skončila a já jsem po čase našel producenta Roberta Pánise. Jeho produkce, a to co umí a dokáže s mixem, mne dostala totálně do kolen. Psal jsem mu a modlil se u toho, aby mne neodmítl, prostě jsem ho musel mít. Slyšel moji hudbu a řekl, že do toho půjdeme. Větší radost jsem snad neměl, jelikož tento člověk není producent, to je hudební mág! Právě s ním vznikly největší hity mého prvního alba. Tracky jako Bonames - Ikona či Bonames- Maskulin, Bonames - Endabrechnung … to vše vzniklo díky němu.

Zdroj: Youtube

Tracky se dostaly do rádia Max, kde několik týdnů vedly první místa v hlavním vysílacím čase. Já nebyl nikdo, on ze mne udělal teprve diamant. Dostat se do rádia bylo pro mne nepředstavitelné.

V té době vznikl jeden z nejúspěšnějších tracků, kde jsem dostal na refrén zpěváka z kapely Arakain Martina Přikryla, člověka s neskutečným talentem v hlasu. Věděl jsem, že tento projekt je jeden z největších a proto jsem nezapomněl ani na ty, co se mnou začínali a vzal jsem do toho tracku právě rappera PE&KA.

Hledal jste stále nějaké nové výzvy?

Měl jsem v sobě talent, pokud se tomu tak dá říct, k tomu, abych posouval své projekty stále výš. Až jsem se jednoho dne dal dohromady s jedním s nejúspěšnějších raperů z Karviné Lukrecius Chang, se kterým jsem natočil track, který se díky svojí radikálnosti dostal k promotérům od RP Records. Ti mají na starosti akce pro bojové sporty.

Vše se to sešlo jako z nebe, kdy jsem svůj rok tohoto alba mohl zakončit obrovským koncertem na galavečeru bojových sportů MMA v Ostravě v jedné z největších hal, jakou tam mají. Tento track, který jsme spolu natočili pro tento galavečer, zněl jako vyzvánění na telefonu i onomu promotérovi. Splnil se mi tímto sen… Udělali jsme koncert před stovkami lidí a zahájili svým koncertem jeden z největších galavečerů tohoto roku.

Jak to dopadlo?

Mé plakáty, které byly k dostání, zmizely do hodiny. Byl to asi doposud největší výkon, jaký jsem mohl ze sebe vydat. Lidé si mne po koncertu našli až na chodbě, aby se se mnou došli vyfotit. Víte, nešlo mi o peníze, a ani jsem neměl v hlavě myšlenku na to, kolik za ten koncert dostanu honoráře. Pro mne to bylo jen jediné: dokončil jsem koncert a zvedl jsem před stovky lidmi ruku nahoru, slyšel jsem jak dav křičí…

Poděkoval jsem tam nahoru dědovi a řekl, že jsem to dokázal! To byl můj největší honorář za to vše, čím jsem roky procházel. A tím skončila éra prvního alba Bonames - Maskulin

Jak je v českých podmínkách těžké se jako rapper prosadit a zviditelnit?

Jedním slovem nemožné. Je to, jako kdyby jste si koupil horské kolo a myslel si, že jste Jonas Vingegaard a můžete jet Tour de France. To kolo má ale asi dalších dvanáct milionů lidí…

Největším kamenem úrazu v tom je, že dneska je rapperů jako prodejců na Jarmarku, ale mnoho z nich nechápe hlavní věc, která nás a je rozděluje. Tou věcí je to, jak to máš postavené v hlavě. Hromada z nich dělá rap různě po Facebookových skupinách, ale bohužel ta hudba nemá ani mix, ani mastering. Hudební podklady jsou stažené a označené od producenta, nahrávka akapel je natočená doma v koupelně.

Zdroj: Youtube

Ti lidé nemají ponětí o tom, co jsou licence a autorská práva, nemají v sobě naprosto žádné vlohy dělat hudbu oficiálně. Nemají tendenci k tomu, aby ji někam dostali, aby si našli producenty, nemluvě o tom, že by měli spadat pod nějaké vydavatelství. Je to spíše něco jako koníček, jen s tím, že to prostě nikam nevede a končí jen na tomto propadlišti facebooku a to je veškerý dosah, co to má.

Těch, co si pro svoji hudbu zaplatili sumu peněz za licence, další kupu za produkci, další za to, aby se dostali pod vydavatelství, plus další výdaje za to, aby se ta hudba promovala, zkrátka těch, jako jsme my, je strašně málo.

Dnešní doba už není jako tomu bylo v devadesátých letech, kdy se talent vyhledával na ulicích. Dneska vás žádní promotéři nevyhledávají. Nikdo o vás neví, pokud nevložíte hromadu peněz do PR proma, aby se vaše hudba dostala k lidem.

Pod která vydavatelství přímo vy spadáte?

Mé první vydavatelství je Supraphon. Vydávají pod ním hudebníci a zpěváci jako byl Karel Gott a hromada dalších. Patřím pod OSA, jelikož jsem oficiální autor. Moje hudba se distribuuje ve více jak dvou seti internetových obchodech a serverech.

Zdá se to jako lehká věc, když to takto člověk slyší, ale já si pamatuji na moji první smlouvu, kterou jsem si musel pod vydavatelstvím hodně vydřít. Jelikož tam nemůže dojít každý, kdo natočil něco v kuchyni na hrnec a donést to tam, že má hudbu. Musíte projít několika šetřeními, zda na to máte a zda vás přijmou. A pak, když by se třeba stalo, že vás budou vydávat, tak samozřejmě to není zdarma, což je věc financí. To je docela dneska kámen úrazu, protože ne každý má peníze na to, aby toto všechno utáhl. Ve výsledku se mu z hudby na začátku nevrátí nic.

Proto ten rap dnes dělá hromada lidí zdarma, většinou jen přes nějakou aplikaci na mobilu a střílí to ven někam na facebook. Mají pocit, že něco dokázali, a že jsou rappeři, jenže realita je jinde. Nikdo z nich nikdy nestál před stovkami lidmi na vlastním koncertě. Nikdo z nich nemá ani tušení o tom, jak vypadá smlouva na honorář, kde si za hudbu vyděláte první pořádné peníze. Mají něco jako platonický pocit, když jste neměl dvacet let holku a pak se zamilujete do fotky dívky dne na zadní straně Blesku, tak si ji vystřihnete a nosíte v peněžence, kde jí ještě říkáte “moje Monika”.

Čili to, co se mi podařilo, beru jako štěstí a možná i výsledek dřiny a píle. U toho, kdo má snahu, se vždy někde musí výsledek projevit. Sice nebude hned a nebude světový, ale bude přesně takový, jaká je vaše snaha. Ten, kdo sedí doma, nemůže nikdy očekávat, že něco přijde k němu.

Zdroj: Youtube

Můžete prozradit nějaké podrobnější informace k vašemu novému albu, které se blíží?

Ne, ani kdyby mne párali (smích). Přesně vám povím, že toto album s předpokládanou dobou vydání na začátku příštího roku bude jako mé vlastní dítě. Zkontaktoval jsem se s lidmi, se kterými jsem začínal, jelikož vím velice dobře o jejich kvalitě, a potřeboval jsem, aby celé album mělo nádech produkce od producenta Roberta Pánise, který mi dělal mé první tracky. Když už děláte hudbu tak dlouho a na takové úrovni, tak vnímáte i sebemenší detaily a cítíte, jakým směrem se album upíná.

Jak byste své nové album charakterizoval?

Nechtěl jsem vytvořit něco, co bude jako všude jinde. Nechtěl jsem toto album dělat jako mnozí jiní, kteří mají produkci od dvaceti různých producentů a každý track na jejich albu je pak něco jiného. Připadá mi to jako cirkus. Je to jejich tvorba a já přeji každému úspěch, ale chtěl jsem se držet jedné linie .

Proto jsem oslovil producenta TREY a skoupil jsem od něj ty nejlepší podklady, které kdy udělal. Co se týká celkové produkce, tak toto album bude to nejlepší, co jsem kdy osobně napsal a vytvořil. Samozřejmě za pomoci hudebního mága Roberta Pánise.

Z tohoto alba může při celkovém pocitu až mrazit, jelikož jsou v něm hluboce napsané věci do tak depresivního podkladu, že při poslechu nyní připravovaného tracku budete mít skoro před sebou můj příběh toho, co jsem prožil. Hromada lidí se v něm může vidět. Když to shrnu, bude to velice hluboce album. Dodal bych k tomu ještě jen to, že je vytvořeno na počest mé ženy.

Nikdy jsem neměl nikoho. Neměl rodinu a ona mi ukázala, jak být lepším člověkem, vydržela se mnou vše a celou dobu mi věřila a stála při mne a bez její pomoci, by jsem toho moc asi nedokázal. Je na čase, aby jsem jí ukázal, jak moc si toho vážím a dal jí něco tak obrovského udělat, jako je toto album.

V jaké formě pro fanoušky dostupné?

Celé album se bude dodávat ve formě packetu, kdy u CD najdou přibalenou plechovku mého vlastního energy drinku. Ten firma již vyrábí a bude také brzy uveden k prodeji. Jako dárek k tomu bude ještě jedna věc, ale to si už nechám jako překvapení…

U jaké fáze jsou aktuálně přípravy?

Momentální době jsem natočil již třetí track z tohoto alba, kde spolupracuji s rapperem Casherem z Inghost label. Tento track už v dnešní době, abych nekecal, má asi tři tisíce vidění na youtube, což je asi super.

Zdroj: Youtube

Na dalším tracku, který jsem točil, hostuje zpěvačka z Francie Klara Sara s vynikajícím hlasem. Další spolupráce jsou momentálně ve výběrovém řízení, jelikož děláme už obrovské projekty a složité produkce. Musíme před každou akcí svolat schůzi s mým producentem a rozebrat, co a jak se provede. Zaslechl jsem už i takové rady, že by jsem měl sáhnout po někom, kdo je v trendy a kdo dělá dnešní trend hudbu, aby to byla taková jakoby letní hymna… Ale víte, já nějak moc na ty cukrový vaty nejsem a i když vím, co mi hrozí, když to neudělám, tak se zlomit nenechám a nějaký trend je mi úplně jedno. V jednom rádiu mi říkali, že pokud nebudu dělat trendy hudbu a letní hity, tak mne nebudou dále moci hrát. Někoho by to zlomilo a řekl by si, že se nechá zaprodat, jen aby ho hráli… Já za sebou zavřel dveře a je mi to jedno, dál dělám hudbu jakou cítím .

Kde čerpáte při tvorbě inspiraci?

Má hlavní inspirace je můj vlastní život. Opisuji to, co jsem žil a dávám tím silný a hluboký příběh, ve kterém se plno lidí a mých posluchačů vidí. V mnoha případech mé texty lidem dávají návod k tomu, jak se se vším těžkým vyrovnat. Mnoho dětí dnes se potýká se stejnou šikanou, jakou jsem měl tehdy já, i když už ta intenzita je dnes menší než byla kdysi. Za mé doby šikana za to, že jste jiným než jsou oni a nezapadáte do kolektivu, byla Divoký západ.

A já jsem za to rád, je to pro mne daleko víc než výplata za hudbu, když vidím, že to někoho jako jsem byl já inspiruje a pomáhá zvládnout těžké chvíle. Můj děda bydlel v Brně v Bystrci, kde jsem vyrůstal, když mne rodiče nemohli mít u sebe a já se rozhodl, že část vydělaných peněz za hudbu budu věnovat do dětského domova v Bystrci pro děti bez rodin. Je to gesto pro mého dědu, pro kterého byl Bystrc vše.

Nejsem jeden z těch rapperů, kteří touží po zlatých řetězech s diamanty a kufr od auta narvaný penězi. Mne drží stále jen jeden cíl a to ten, abych ukázal své rodině, koho to vlastně nechtěli.

Zdroj: Youtube

Vyhlížíte v nadcházejícím období nějaké termíny vašich vystoupení?

Klubů, které se mi nabízí, je aktuálně mnoho a řeší se momentálně podmínky, jelikož mám své požadavky a na těch je potřeba se s organizátory domluvit. Ale asi největší akce jakou chystám, je pod RP Records prvního prosince na Czech Sanda Championchip v Praze. Tudíž další meta, kterou mám na mušce, je dobýt hlavní město.

Mátě nějaký svůj sen?

Možná je to trochu vysoký nárok a nemožný cíl, ale rád by jsem se dopracoval jednou k tomu že by jsem dostal od Vyškova klíč, jak se říká. Prostějov má Kvitovou, Kladno zase Jágra … a já prezentuji Vyškov. To by byl můj splněný sen. Sochu na náměstí nepotřebuji (smích), ale stačilo by mi vědět, že jsem to dokázal.

Dnešní doba je taková, že okolí vám nic přát ke zdaru nebude. Když bude bída a na stole bude poslední kus krajíce chleba, nebude nikdo, kdo by došel, podal vám ho a řekl " jez". Ale každý ho urve pro sebe, div se o to nepoperou. Já ten svůj dám jim a se svým pocitem odkráčím pryč, jelikož nečekám nic od toho. Vím totiž, jak to je. To vás naučí život.

Na závěr by jsem poděkoval Vyškovskému deníku za pozvání a za šanci. Jsem vděčný za každého, kdo poslouchá moji hudbu a vnímá to i jako návod.